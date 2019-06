Moreno deberá comparecer el 12 de junio en la Fiscalía de Ecuador por detención del sueco Ola Bini

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la ministra del Interior, María Paula Romo, fueron llamados por la Fiscalía General del Estado para comparecer, el próximo 12 de junio, sobre la detención del ciudadano sueco Ola Bini, que ha sido vinculado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

"La sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional estarán atentos para que acudan a este llamado", dijo Carlos Soria, abogado de Bini, quien dio a conocer a través de Twitter la convocatoria hecha por la Fiscalía.

Por convocatoria de Fiscalía, el señor Presidente @Lenin y la señora Ministra @mariapaularomo comparecerán a rendir su versión y justificar sus declaraciones en caso #FreeOlaBini. La sociedad ecuatoriana y la comunidad internacional estarán atentos para que acudan a este llamado. pic.twitter.com/SqPEQlP0gj — Carlos Soria (@calilo84) 7 de junio de 2019

La citación de la Fiscalía se hizo luego de que Soria y su compañero de defensa de Bino, José Charry, solicitaran las versiones del mandatario y la ministra.

Charry dijo que la solicitud la hicieron para que Moreno y Romo "enfrenten lo que dijeron y demuestren la verdad de sus afirmaciones".

Hemos pedido las versiones @Lenin y @mariapaularomo sobre el tema Ola Bini. No para que vayan y den evasivas, no contesten o se laven las manos. Lo hicimos para que enfrenten lo que dijeron y demuestren la “verdad” de sus afirmaciones. Es hora de rendir cuentas #FreeOlaBini — Jose Charry Dávalos (@JoseCharryD) 7 de junio de 2019

Bini, un activista por el 'software' libre, fue detenido en el aeropuerto de Quito cuando se disponía a hacer un viaje al exterior el pasado 11 de abril, el mismo día que Assange fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por la Policía británica.

Tras la detención, Romo dijo a la prensa que se trataba de "una persona muy cercana" a WikiLeaks que vivía en Ecuador. La ministra precisó que la detención se realizó "simplemente con fines de investigación"; sin embargo, Bini permanece detenido.

Al joven lo acusan de presunto ataque a la integridad de sistemas informáticos en el país.

Soria y Charry han dicho en reiteradas oportunidades que hasta la fecha desconocen las pruebas que tiene la Fiscalía contra su defendido, porque no están en el "expediente procesal".

Negada la libertad bajo fianza

A principios de mayo, los jueces Juana Pacheco y Fabián Fabara, dos de tres juristas de la Corte Provincial de Pichincha, ratificaron la prisión preventiva contra Bini, alegando en la sentencia que tomaron en cuenta la amistad y conexión directa de Bini con Assange, y las supuestas amenazas que WikiLeaks habría emitido contra el Gobierno ecuatoriano.

La semana pasada, en una audiencia cerrada y en la que no estuvo presente Bini, la jueza Yadira Proaño negó la libertad bajo fianza al sueco y argumentó su decisión en que la Fiscalía no ha dado precisiones del supuesto daño causado por el activista, al presuntamente atacar sistemas informáticos en Ecuador, y por lo tanto no se puede fijar un monto de fianza.

El caso ha llegado hasta la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

"Sin pretender prejuzgar los hechos alegados, quisiéramos expresar nuestra consternación, particularmente, porque el arresto y los cargos contra el Sr. Bini parecen estar conectados al apoyo público y su amistad con Julian Assange, así como con su trabajo y activismo en el área de la privacidad", dice una petición firmada por el relator de Libertad de Expresión, David Kaye, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza.