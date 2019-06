Un juez en México frena construcción del nuevo Aeropuerto de Santa Lucía

Un juez federal en México prohibió al Gobierno realizar obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía, hasta que sean presentados los permisos de impacto ambiental y arqueológico que implicaría la construcción en el municipio de Zumpango, en el Estado de México.

La suspensión se da en respuesta a una demanda de amparo contra la construcción del aeropuerto, promovida por el colectivo #NoMásDerroches, integrado por organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogados y ciudadanos.

Aunque la decisión del juez no prohíbe la construcción, las autoridades deberán abstenerse de continuar con las obras del Aeropuerto de Santa Lucía hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que el proyecto no perjudicará al medio ambiente, ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir.

"No prohíbe, en modo alguno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que no se ejecuten las obras relativas hasta en tanto no se cuente con el resultado favorable de los estudios indicados", señala la resolución.

De los 147 amparos que promovimos en el colectivo #NoMasDerroches, hoy conseguimos la segunda suspensión ordenada por el Poder Judicial



Esta vez, la suspensión es DEFINITIVA. Para construir, necesitarían un proyecto de salvamento arqueológico, paleológico y arqueológico del INAH — Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) 7 de junio de 2019

El Gobierno de México deberá presentar el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que determine si en la zona existen monumentos arqueológicos que pudieran ser afectados, además de la conclusión del trámite de Manifestación de Impacto Ambiental, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tramita ante la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental.

La suspensión podrá ser impugnada por el Gobierno mexicano en un plazo de 10 días hábiles ante un tribunal colegiado de circuito.

Esta es la segunda resolución judicial que ordena la suspensión de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. La primera fue dictada la semana pasada como parte de 147 juicios presentados por el colectivo #NoMásDerroches.

En @MXvsCORRUPCION junto con ONGs y despachos, promovimos 147 demandas de amparo en contra de la cancelación de Texcoco



En un juicio, ya conseguimos que un Tribunal ordene la suspensión de Santa Lucía porque no tiene estudios ambientales. #NoMásDerrocheshttps://t.co/4MpBabXajC — Miguel Alfonso Meza (@MiguelMezaC) 4 de junio de 2019

Un proyecto cuestionado

El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía (Estado de México), prevé culminarse en junio de 2021.

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) debido a "costos faraónicos" de la obra, que en su etapa inicial se estimaron en 300.000 millones de pesos (aproximadamente 15.634 millones de dólares), el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso la construcción de esta terminal en la base militar de Santa Lucía.

Sin embargo, el proyecto ha sido muy criticado por las dificultades técnicas del mismo. Tras la presentación del plan de construcción, se hizo público un documento que advertía que el trazo de una de las pistas de aterrizaje presentaba algunas complicaciones por la presencia de un cerro cercano, factor que elevó el presupuesto en 11,7%.

Operaciones

El aeropuerto de Santa Lucía contará con 3 pistas de aterrizaje, además de terminales para mover, inicialmente, a 20 millones de pasajeros, pero con capacidad máxima de 80 millones y 190.000 operaciones aéreas anuales.

El proyecto contempla conectar Santa Lucía con el Aeropuerto de Ciudad de México. Esta construcción contará con un tramo vial de 46 kilómetros, que se recorrerá en 35 minutos, para el tránsito de pasajeros en vuelos de interconexión.