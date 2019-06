Trump arremete contra la NASA y afirma que "la Luna es parte de Marte"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, causó una polémica este viernes al afirmar que la Luna es parte de Marte, al tiempo que pidió a la NASA que sea más ambiciosa en sus planes futuros para la exploración espacial.

"Por todo el dinero que estamos gastando, la NASA no debería estar hablando de ir a la Luna, eso lo hicimos hace 50 años. Debe centrarse en las cosas mucho más grandes que estamos haciendo, como Marte (del que forma parte la Luna), defensa y ciencia", manifestó el mandatario a través de su cuenta personal de Twitter.

Las palabras de Trump suscitaron no pocas respuestas, y no faltaron usuarios que le recordaran que la Luna orbita la Tierra y no tiene nada que ver con Marte, planeta que en su punto de máximo acercamiento se encuentra a unos 50 millones de kilómetros de nuestro satélite natural.

"Hay una luna en el cielo. Se llama la Luna. No es parte de Marte", escribió un usuario. "¿Qué le parece tomar ese viaje a la luna que pertenece a Marte? Asegúrese de llevar consigo a la familia y a los miembros del gabinete", le sugirió otra internauta.

Por otra parte, este tuit de Trump se produce solo unas semanas después de que él mismo defendiera la idea de una nueva expedición lunar. "Bajo mi Administración estamos devolviendo la NASA a la grandeza y volveremos a la Luna, luego a Marte", señaló el mandatario el pasado 13 de mayo, cuando además prometió otorgar 1.600 millones de dólares adicionales al presupuesto de esa agencia espacial para explorar tanto el satélite natural de la Tierra como el planeta rojo.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!