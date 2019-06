"Soy pedófilo y voy a la cárcel": Captan la confesión de un hombre a su jefe tras ser capturado (VIDEO)

Un británico fue detectado por un grupo de cazadores de pedófilos, que lo confrontó por enviar fotos indecentes a adolescentes y enseñarles a masturbarse, informa The Sun.

La confrontación fue filmada por uno de los miembros del grupo Secret Whispers en un estacionamiento en la localidad de Canvey, condado de Essex (Reino Unido), donde Malcolm Barnard, de 49 años, admitió haber hablado en línea, de manera indebida, con dos niñas de 13 y 14 años.

En el video se puede observar al hombre mientras habla con los 'cazadores', que lo acusan de haber contactado con fines pedófilos a seis "niños", y luego explicándole a su jefe, por teléfono, por qué no iría a trabajar ese día. Durante la conversación, Barnard admite su pedofilia y le dice a su jefe que ha arruinado su vida y que va a ir a la cárcel.

"He hecho lo peor del mundo. Lo peor en mi vida (...) Me vas a odiar, todos me van a odiar (...) He estado hablando con niños, Kev. Seré honesto contigo: nunca volveré al trabajo y voy a ser encarcelado".

A pesar de esa confesión previa, de seguidas el hombre le dice a su jefe que "fue solo un poco de diversión inofensiva" y le ruega a los cazadores que no llamen a la Policía, asegurando que "nunca lo hice antes". "Lo siento, lo siento, lo sé, lo sé. Me disculpo, no le haría daño a nadie", suplica.

El grupo publicó el video de la confesión, filmado en febrero del año pasado, después que Barnard compareció ante la ley. En la audiencia celebrada este jueves en el Tribunal de la Corona de Basildon, el hombre enfrentó además acusaciones por asalto y conducción peligrosa, aunque luego fueron retiradas.

La jueza Samantha Cohen, por su parte, pospuso la sentencia hasta el 4 de julio, para poder preparar un informe. Por los momentos el hombre está en libertad bajo fianza, pero se le ha prohibido tener contacto sin supervisión con toda persona menor de 18 años.