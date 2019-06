NosFaltaNorberto: El secuestro de un estudiante universitario levanta la indignación en México

Norberto Ronquillo Hernández, de 22 años, tendría que haber celebrado su graduación la víspera, pero dos días antes fue secuestrado en Ciudad de México. Sus padres pagaron el rescate inmediatamente después de que fue solicitado, sin embargo, el joven no fue liberado y se desconoce su paradero.

Este viernes, cientos de estudiantes, familiares y ciudadanos han salido a las calles o se han manifestado a través de redes sociales, con el 'hashtag' #NosFaltaNorberto, exigiendo la aparición del muchacho. El rector y los estudiantes de la Universidad del Pedregal, donde el joven estudiaba la carrera de Mercadotecnia, cancelaron cualquier ceremonia de graduación y la cambiaron por una protesta.

"No habrá foto oficial de generación hasta que aparezca Norberto", dijo el rector durante el acto de entrega de diplomas, donde sus compañeros, junto a los papás del joven, se tomaron una fotografía con pancartas con la leyenda #NosFaltaNorberto.

El padre de Norberto, entrevistado después del acto académico, pidió a los captores que regresen a su hijo: "Que nos lo traigan o que nos digan dónde está y vamos por él… como esté", dijo el hombre, evidentemente afectado.

Norberto tendría que estar celebrando su graduación en la Universidad del Pedregal @U_Del_P, en la #CDMX, pero 2 días antes fue secuestrado. El rector, sus compañeros y familiares cambiaron la fiesta por una protesta, exigen que aparezca vivo #NosFaltaNorbertopic.twitter.com/UKViY6wnBy — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 7 de junio de 2019



La última vez que Norberto fue visto

Norberto fue visto por última vez a través de una cámara de seguridad de un acceso de la universidad a las 21:32 horas (local) del 4 de junio. Salía de clases, se dirigía en su auto hacia su casa y le escribió a su novia, como cada noche, para darle aviso.

El joven es originario de la ciudad de Delicias, en el estado de Chihuahua (norte de México), y llegó a Ciudad de México hace algunos años para estudiar la universidad, donde vivía con unos tíos.

Después de aquel mensaje por WhatsApp nadie volvió a tener comunicación con él, su automóvil fue encontrado aproximadamente a un kilómetro de la escuela; las llaves del auto fueron halladas tiradas junto a una de las puertas del coche. Sus familiares recibieron una llamada exigiendo el pago de un rescate a cambio de la liberación del joven, tras lo cual sus padres de trasladaron a Ciudad de México.

"Sus familiares recibieron una llamada de secuestro exigiendo dinero el cual inútilmente fue entregado y la correspondiente carpeta de investigación fue abierta. A dos días de tan terrible suceso, no tenemos noticia de Norberto, quien el día de hoy debería estar celebrando la conclusión de sus estudios de licenciatura acompañado de sus compañeros de generación", informó en un comunicado la Universidad del Pedregal.





La cantidad exigida fue pagada de inmediato, pero el joven no fue liberado en el punto acordado con los captores, quienes no volvieron a comunicarse con la familia. "No, no (volvieron a comunicarse con nosotros), solo fuimos al lugar, pero nunca llegó mi hijo, nosotros somos de Chihuahua y llegamos hasta el siguiente día a las 11:00 de la mañana, pero pues ahí estuvieron esperándolo y nunca llegó. Quisimos comunicarnos a este teléfono (del que había recibido la llamada pidiendo el pago de un rescate), y ya jamás hemos tenido contacto con ellos", dijo su madre, Norelia Hernández Ruvalcaba, en entrevista con un medio local.

El secuestro fue denunciado por la familia ante la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México, que abrió una carpeta de investigación sobre los hechos. Esta tarde, Ernestina Godoy, titular de dicha dependencia, se reuniría con los padres de Norberto.

Redes solidarias

Este viernes, compañeros y familiares marcharon en calles de Ciudad de México para exigir justicia y que Norberto regrese a casa sano y salvo.

La novia de Norberto también ha compartido diversos mensajes a través de redes sociales, diciéndole que le espera.

El caso de Norberto ha conmocionado a la comunidad estudiantil y a diversos ciudadanos, que se han solidarizado ante la vulnerabilidad social por la inseguridad en el país.