EN VIVO: México celebra un "acto de unidad" en Tijuana tras lograr un acuerdo con EE.UU.

México hubiera perdido 900.000 empleos si EE.UU. hubiera impuesto aranceles a las mercancías mexicanas. Ese fue el diagnóstico del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, al inicio del acto de unidad realizado en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.

En presencia de los 32 gobernadores de México e integrantes del gabinete federal, el canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó los pormenores de la negociación con EE.UU.

Ebrard señaló que la mayor preocupación del Gobierno de México es que la imposición de aranceles hubiera traído como consecuencia la pérdida de 900.000 empleos, según estimaciones del Gobierno federal.

"¿Cuál sería el efecto de esas tarifas?", planteó el canciller. "El primer impacto es que habría una importante caída en la inversión, en el número de empleos, quizá estimamos, sin ánimos de exagerar, que más de 900.000 personas se hubieran podido quedar sin trabajo", dijo.

Ebrard también indicó que la imposición de aranceles implicaba un cambio con efectos negativos para la economía mexicana, ya que esto hubiera significado también el fin del acuerdo de libre comercio entre México, EE.UU. y Canadá, conocido como el T-MEC.

"No podemos decir que México ganó todos los puntos que planteó, porque no sería honesto, pero sí logramos lo más importante: que el lunes no va a haber tarifas", dijo Ebrard.

Durante la intervención de algunos políticos y representantes de sectores sociales, personas entre el público que asistieron al acto comenzaron a corear: "¡Fuera gringos, fuera gringos!".

