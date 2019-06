Washington Post: La Casa Blanca bloqueó un informe estatal que calificó como "posiblemente catastróficas" las consecuencias del cambio climático

Funcionarios de la Casa Blanca impidieron que una agencia de inteligencia del Departamento de Estado presentara un testimonio escrito, cuyo objetivo era advertir al Congreso que el cambio climático causado por el hombre podría ser "posiblemente catastrófico", informa The Washington Post, que ha tenido acceso al documento.

El testimonio de 12 páginas de la Oficina de Inteligencia e Investigación, revisado por el periódico, detalla cómo las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero elevan las temperaturas globales y acidifican los océanos.

De acuerdo con The Washington Post, la Oficina de Asuntos Legislativos, la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca y el Consejo de Seguridad Nacional, por su parte, deseaban eliminar varias páginas del documento, ya que las descripciones científicas del clima no coincidían con la postura oficial del gabinete del presidente de EE.UU., Donald Trump, según los funcionarios de la Administración que hablaron con el rotativo bajo condición de anonimato.

Según las fuentes del diario, los funcionarios de la Casa Blanca se opusieron a las citas científicas del documento, que se refieren al trabajo realizado por las agencias federales, incluida la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

No obstante, uno de los autores del testimonio, Rod Schoonover, de la Oficina del Geógrafo y Asuntos Globales, que se estaba preparando para presentar su declaración al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes durante una audiencia este miércoles, se negó a quitar de su trabajo los fragmentos no deseados por el Gobierno. En última instancia, el documento no fue presentado.

EE.UU. tiene un clima "de los más limpios"

El mandatario estadounidense siempre ha puesto en duda la existencia y los efectos del cambio climático, sugiriendo previamente que fue un engaño inventado por los chinos. El presidente incluso retiró a EE.UU. del acuerdo internacional sobre el clima de París en el 2017 y restó importancia a un informe de su gobierno sobre el medio ambiente.

Justo esta semana, Trump desestimó las preocupaciones de Carlos de Inglaterra, príncipe de Gales, sobre el impacto negativo del cambio climático e insistió en que EE.UU. tiene un clima "de los más limpios" e "incluso está mejorando".