Exbateador dominicano David Ortiz 'Big Papi' es baleado en una discoteca en Santo Domingo (VIDEO)

La estrella del béisbol David Ortiz, también conocido como 'Big Papi', recibió un disparo cuando en el local Dial Bar and Lounge en Santo Domingo este 9 de junio. El antiguo bateador de los Medias Rojas (Boston Red Sox) resultó herido y fue hospitalizado en el Centro de Medicina Avanzada.

"Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron cómo está ni exactamente a dónde lo transfirieron", contó a la cadena ESPN su padre, Leo Ortiz.

El Canal de Noticias de los Dominicanos (CDN), que cita a testigos, informa que dos jóvenes en una motocicleta dispararon a David Ortiz múltiples veces y una de las balas le alcanzó la espalda y salió por el estómago. Los presentes lograron detener y golpear a uno de los presuntos atacantes, tras lo cual fue entregado a la Policía Nacional, indica el portal.

Otros medios al principio indicaron que el exbateador recibió un tiro en una pierna, pero resultó que esa herida la sufrió el presentador de televisión Jhoel López, quien se encontraba con David Ortiz en el momento del ataque.

La herida de @davidortiz fue en una pierna y uno de los responsable fue detenido. El ex pelotero fue sacado del lugar en una unidad del @Sistema911_RDpic.twitter.com/lwM8GDbTto — CDN 37 (@CDN37) 10 июня 2019 г.

Uno de los médicos que realizó la intervención a David Ortiz ha comentado que actualmente el paciente se encuentra fuera de peligro, al igual que Jhoel López.

Video grabado minutos antes de que hirieran de bala a @davidortizpic.twitter.com/0kYzoLPVys — Periódico El Día (@ElDia_do) 10 июня 2019 г.

El representante de la Policía Nacional, en declaraciones ante periodistas, afirmó que el ataque que sufrieron Ortiz y López "no tiene que ver con un atraco ni nada de eso".

Declaraciones del director de la @policiard y médico del Centro de Medicina Avanzada Abel González sobre salud de @davidortizpic.twitter.com/xHkghHx6HC — CDN 37 (@CDN37) 10 июня 2019 г.

Las cámaras de seguridad del local Dial Bar and Lounge en Santo Domingo captaron el momento de la agresión que sufrió este 9 de junio la estrella del béisbol David Ortiz, también conocido como 'Big Papi'. En las imágenes se ve la terraza del local con los clientes en sus mesas, incluido el exdeportista. De repente, en el momento de ataque, todos se echan a correr para abandonar la zona.

URGENTE!!! Periodistas dominicanos afirman que David Ortiz dijo “por favor no me dejen morir, soy un hombre de bien”. El disparo entro por el lado izquierdo de la espalda y salió por el abdomen. Está siendo intervenido en este momento. pic.twitter.com/s8mFVoqT44 — Luis Eduardo Borjas (@luisborjasc) 10 июня 2019 г.

