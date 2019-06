Lectores se burlan de los tabloides británicos por afirmar que Kim Jong-un lanzó a un general a las pirañas

En medio de las recientes informaciones sobre una purga en Corea del Norte de los funcionarios 'responsables' del fracaso de la cumbre de febrero entre Kim Jong-un y Donald Trump, que fueron seguidas de otras sobre milagrosas 'resurrecciones' de algunos de estos oficiales que furon vistos haciendo apariciones en público, varios de los diarios británicos más vendidos, como The Sun, The Daily Mail y The Daily Mirror, entre otros, publicaron el 9 de junio un artículo del tabloide Daily Star que afirmaba que el líder norcoreano, Kim Jong-un, "se ha convertido en el villano de Bond en la vida real".

En el artículo, basado en fuentes anónimas, una de las cuales pertenece a la Inteligencia británica, se sostiene que Kim ejecutó a uno de sus generales "lanzándolo a una piscina llena de pirañas". "Las fuentes dijeron que no estaba claro si el general fue matado por los peces, murió por sus heridas o se ahogó", detalló el periódico.

La supuesta ejecución habría tenido lugar en la residencia presidencial de Ryongsong, en Pionyang, y a la víctima le habrían hecho cortes con cuchillo en los brazos y el torso antes de lanzarla a las pirañas, según la publicación. La fuente de inteligencia comentó que "el uso de pirañas es clásico de Kim", del que dijo que "no le preocupará" si se trata de un método eficaz para matar a alguien, ya que el líder norcoreano recurre al "miedo y al terror como una herramienta política".

Daily Star destaca que los autores del presunto método de ejecución tomaron la idea de la película de James Bond de 1977 'La espía que me amó', en la que el villano Karl Stromberg usa un acuario con un tiburón para ejecutar a sus rivales.

Sin embargo, muchos lectores tomaron la noticia con escepticismo, mientras otros aprovecharon la ocasión para acordarse de los verdaderos atributos de los villanos de las películas del agente 007.

"Los medios obviamente solo están viendo qué tan crédulo es el público general", escribió uno de los usuarios de Twitter. "Claro, pero lo veremos [al supuesto general ejecutado] de vuelta después de sus merecidas vacaciones", ironizó otro.

"Una vez más, los medios dominantes promueven una 'noticia' de mierda sobre Corea del Norte. Esta vez afirman que Kim Jong-un ordenó que alguien fuera ejecutado mediante… el lanzamiento a un tanque de pirañas", publicó otro internauta, agregando que los medios "aún siguen tratando de hacer que parezca que Corea del Norte está dirigida por un villano de cómic".

Algunos lectores apuntaron a que los tabloides que publicaron la noticia destacan por su búsqueda de lo sensacional en detrimento de la profesionalidad periodística. "Cuando The Daily Mirror le cree a Daily Star… ¡Jesús! ¿Qué será lo siguiente?"; "¿Cuándo Daily Mirror se convirtió en Sunday Sport?"; "¿Por qué utilizar la palabra 'supuestamente'?", fueron algunos de los comentarios.

También hubo críticas sobre el presunto método de ejecución atribuido al líder norcoreano: "Maniobra de un malvado villano amateur. Debería haber usado magma líquido caliente".

