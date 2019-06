México desmiente a Trump: "No hay ningún acuerdo especial que no se haya dado a conocer"

El Gobierno de México señaló que no existen acuerdos secretos con EE.UU. en materia migratoria y explicaron los detalles de la negociación que derivó en un acuerdo que evitó la imposición de aranceles a mercancías mexicanas.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 10 de junio, el canciller Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, negó que hubiera un acuerdo secreto con EE.UU., como sugirió el presidente estadounidense Donald Trump.

"No hay ningún acuerdo especial que no se haya dado a conocer. Es un acuerdo migratorio, lo comercial no está en este documento", dijo Ebrard.

Trump, anunció este lunes que su país y México han firmado "otra parte del acuerdo de inmigración y seguridad" alcanzado la semana pasada con la nación latinoamericana.

"Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años", escribió Trump en su cuenta de Twitter, donde señala que los detalles del acuerdo serán revelados en "un futuro no muy lejano", y que necesitará de la aprobación del legislativo mexicano.

Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca advirtió que en caso de que el acuerdo sea rechazado por el Congreso de México, Washington "restablecerá" los aranceles.

El canciller mexicano también indicó que el impacto de los aranceles del 5% para México implicaría una caída de 1,12% del Producto Interno Bruto para finales de este año. También estimó que las exportaciones e importaciones caerían entre 7,7% y 22,1%.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que su administración evitara una recesión para México.

"Evitamos una crisis económica, financiera. No era una cosa menor. Los técnicos, los economistas, hasta los que no nos ven con buenos ojos, sabían del impacto que iban a tener los aranceles. La aplicación de estas medidas unilaterales, injustas, en todas las variables macroeconómicas, la afectación en inversiones, en empleos", dijo el mandatario.

¿Acuerdo regional?

Ebrard explicó que en caso de que las medidas acordadas -que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur- no reduzcan el flujo migratorio de Centroamérica a EE.UU. en 45 días, México y el Gobierno estadounidense retomarán las negociaciones para discutir el tema migratorio a nivel regional.

Dichas negociaciones incluirán a países como Guatemala (porque recibe a hondureños y salvadoreños), Panamá (que recibe a cubanos) y a Brasil por recibir a los extranjeros extracontinentales.

El canciller también aseguró que parte de las medidas que adoptará México tienen que ver con llevar un registro puntual de los migrantes centroamericanos que ingresan al país.

"México no puede permitir que haya un flujo de millón y medio de personas sin saber su nombre", dijo Ebrard.

La semana pasada, los Gobiernos de Donald Trump y de Andrés Manuel López Obrador llegaron a un acuerdo que deja en suspensión las medidas anunciadas por Washington para imponer aranceles a los productos provenientes de México.

"Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes [10 de junio], en contra de México, quedan suspendidas indefinidamente. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur", tuiteó el mandatario estadounidense el pasado viernes.

