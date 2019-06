'Pibas jugando al FIFA': dejó su trabajo fijo para fomentar el fútbol 'gamer' femenino en Youtube

Si al fútbol se le catalogó como un deporte 'masculino', y los videojuegos eran vistos como un pasatiempo de muchachos, encontrar a una mujer disfrutando de un partido a través de una consola parecía, hasta hace un tiempo, algo inusual. Afortunadamente, al calor de los avances del feminismo, tanto uno como el otro prejuicio están siendo derribados.

Aportar a ese cambio cultural ha sido el objetivo de Carolina Vázquez desde que una pregunta en su cabeza le disparó la idea: ¿Por qué los tutoriales de juegos de fútbol, que abundan en internet, son creados únicamente por hombres? Así fue como se le ocurrió que debía generar sus propios contenidos y apuntar a las mujeres.

Esta redactora publicitaria argentina de 26 años quería llevar a cabo su propuesta, pero había un problema: su trabajo fijo en una agencia le consumía por lo menos doce horas de sus días. ¿Cómo podía dedicarle tiempo a su proyecto? La alternativa la sabía, pero era arriesgada. Sin dudas debía, renunciar a su empleo, aunque eso implicaba hallar la manera de mantenerse económicamente. La iniciativa la socializó en la red Twitter, y las miles de reacciones de los usuarios terminaron por alentarla a dar el salto.

fav si renuncio a mi trabajo fijo y me pongo a crear contenido y videos jugando al fifa fomentando el futbol gamer femenino — Carolo 💚 (@LaFleur_) December 5, 2018

Pero, como ella misma reconoció, antes de lanzarse debía conseguir un trabajo a destajo para "no morir de hambre". Y así fue.

"Primero se me prendió la lamparita y después fue empezar a moverme para conseguir eso. No fue fácil porque conseguir un trabajo como independiente también era complicado. Lo conseguí en una agencia y ahora, en mi tiempo libre, me dedico a hacer los videos", cuenta Carolina, creadora del canal de Youtube 'Pibas jugando al FIFA', a RT.

La argentina Carolina Vázquez, de 26 años, juega y difunde videojuegos de fútbol entre mujeres a través de sus videos. / Carolina Vázquez

Comenzar de cero en el universo de los 'youtubers', con una propuesta innovadora dentro del mundo de los videojugadores, no parecía una tarea simple. "Hablé con un montón de chicos que hacían este tipo de contenidos y la respuesta de ellos fue: 'Bueno, si subís un par de videos y no te los mira nadie, no te pongas mal. Porque se arranca así, muy de abajo'. Yo dije, 'lo voy a hacer igual'. Cuando subí el primer video, a los tres días tuvo 5.000 visitas. O sea, se viralizó. Yo no esperaba eso, sabía que iba a funcionar pero no imaginé semejante explosión. Hoy por hoy, a tres meses de abrir el canal, ya tiene 2.500 suscriptores, que es bastante".

Por otra parte, 'Carolo' Vázquez procura tener las redes sociales a tono. Twitter, con 11.400 seguidores, es la que más usaba antes y suele redirigir público desde ahí.

Las mujeres tienen la pelota

Carolina cree que sus videos han logrado cierto alcance gracias a que el canal fue lanzado a la par del avance y la visibilidad que ha tomado en el último tiempo el fútbol femenino, sobre todo en Argentina, donde desde hace por lo menos un año se profundizó la campaña para profesionalizar el fútbol de mujeres. Esto, que se da a distintas escalas a nivel global, al mismo tiempo obliga a los creadores de videojuegos a empezar a adaptar sus productos hacia un público que incluya a las mujeres.

Desde el lanzamiento de 'FIFA 16' está la posibilidad de jugar el torneo de fútbol femenino. "¿Pero qué pasaba? tenía solo las selecciones más importantes, como la de Estados Unidos, que tenía las caras y los nombres de las jugadoras perfectas. Luego otras, como Inglaterra, o Brasil, que ni siquiera tenían los nombres reales. Muchas veces eso se debe a un problema de licencias", explica.

Con el comienzo del Mundial de Fútbol Femenino Francia 2019 pisándoles los talones, los creadores del 'FIFA', de la empresa Electronic Arts (EA Sports), agregaron a muchas selecciones que faltaban, entre ellas la Argentina, pero en este caso solo para jugar una final. "¿Por qué así? Creo que estaban cortos de tiempo. Dijeron, 'bueno, saquemos algo'", opina Vázquez.

AHORA SI, LA SELECCIÓN FEMENINA ARGENTINA ESTÁ EN EL FIFA 19 Y PODÉS GANAR LA COPA CON ELLAS. MIRÁ ACÁ EL ÚNICO ADELANTO QUE HAY ONLINE: https://t.co/hsQyrLHPoa Copate y compartí dando RT! #PibasJugandoAlFIFA🎮⚽️ pic.twitter.com/28VaXYgeJw — Carolo 💚 (@LaFleur_) May 29, 2019

Pero, más allá del fútbol, la lógica de los propios creadores de videojuegos muchas veces estuvo apuntada a un público masculino. Por citar a un juego clásico, el 'Super Mario Bros.', trata de un plomero de bigote espeso que debe rescatar a una princesa.

"Yo tenía todo eso muy a la vista porque tenía un hermano mayor en mi casa. Él, para sus cumpleaños o navidades, era el que más recibía cosas de fútbol o una consola. Nosotros lo compartíamos, pero sé que a mis amigas les regalaban muñecas. Por ahí no porque las quisieran, sino porque ese era un regalo 'de mujer'. Por eso creo que los videojuegos se vieron siempre como cosas de varón", opina.

La lógica de los propios creadores de videojuegos muchas veces estuvo apuntada hacia un público masculino. / Carolina Vázquez

Vázquez entiende que lo que ocurre con los videojuegos es muy parecido a lo que pasa con el fútbol. Y por eso se relacionan una cosa con la otra. "En un principio era algo raro y ni siquiera estaba bien visto ver una chica jugando. Pero no es que porque no les interesa, tal vez no se acercan porque se lo considera como una actividad ultra masculina, y que si caés a una reunión con pibes jugando al 'FIFA' y te querés sumar, se ríen", piensa.

'Carolo' recibe muchos mensajes de apoyo y agradecimiento, tanto de hombres como de mujeres. Aunque también estuvieron los que la criticaron. "Siempre vas a tener gente a la que le gusta y gente a la que no. Lo importante es tratar de convertir eso negativo que te dicen en algo que te sirva a vos. Cuando me mandaron a lavar los platos, hice un video con los guantes de látex. Convertir eso en algo gracioso sirve para mi canal", sostiene.

Jugar a la Playstation con guantes de látex fue la respuesta a un hombre que la mandó a "lavar los platos". / Carolina Vázquez

Luego están las cosas positivas. Una de las que más le gustó fue cuando un hombre le envió un video de su hija de ocho años que, frente a la cámara, decía: "Che, Caro Vázquez, te desafío a jugar al FIFA". "Eso me enterneció. Me acordé de mí siendo chiquita y no tenía con quién jugar. Ella seguramente hoy encuentra amiguitas que la acompañen".

Emmanuel Gentile



