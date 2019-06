Nuevo rechazo para Pedro Sánchez: el PP tampoco apoyará su investidura como presidente de España

El presidente en funciones de España, Pedro Sánchez, se ha reunido este martes con Pablo Casado, líder del Partido Popular, segunda fuerza parlamentaria del país. Se trata de la tercera cita de la jornada, después de los encuentros que Sánchez ha mantenido con Pablo Iglesias y Albert Rivera, cabezas de Unidas Podemos y Ciudadanos, respectivamente.

La reunión ha durado poco más de una hora y tras ella Casado ha reafirmado su intención de no apoyar a Sánchez para ser investido presidente del Gobierno, a la vez que ha sostenido que "la pelota está en el tejado de los partidos de la izquierda".

▶ @pablocasado_ reitera la posición del Partido Popular ante la investidura de Pedro Sánchez 👉 "No vamos a apoyarla, y no vamos a abstenernos en una segunda votación". pic.twitter.com/ImgmUoYfxO — Partido Popular 🇪🇸 (@populares) 11 de junio de 2019

También ha anunciado que su grupo parlamentario no se abstendrá en una segunda votación para facilitar la formación de Gobierno. "Si no sale en la primera vuelta, estoy convencido de que saldrá en la segunda", ha afirmado no obstante el político, refiriéndose a que Sánchez conseguirá reunir los apoyos necesarios en alguna de las dos votaciones de la sesión de investidura.

Con los tres encuentros de este martes y los que mantendrá en los próximos días, Pedro Sánchez está buscando los apoyos que necesita para ser investido presidente del Gobierno. Después de que el rey Felipe VI le propusiese como candidato para la Presidencia, el socialista deberá afrontar una sesión de investidura en el Congreso que tendrá lugar previsiblemente la primera o segunda semana de julio.

Sánchez deberá conseguir los votos de la mayoría absoluta de la Cámara (176 de 350 diputados) en la primera votación o mayoría simple (más 'síes' que 'noes') en la segunda. Para ello, los acuerdos que alcance durante estas jornadas con los diferentes grupos parlamentarios son fundamentales.

