Canciller de México publicará informe sobre los acuerdos alcanzados con la Administración de Trump

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció este martes que presentará un informe detallado sobre la reciente reunión en Washington con los funcionarios de la Administración de Donald Trump, en la que acordaron la suspensión de aranceles a productos mexicanos a cambio de reforzar la frontera sur.

"A las 17:30 (tiempo local) presentaré a los medios, como lo mencioné ayer, el informe detallado de la visita a Washington y los documentos correspondientes. Será la primera vez que se presenta un informe así durante un proceso diplomático en curso como es el que nos ocupa", tuiteó el canciller.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este martes que existe un acuerdo 'secreto' con México y que este entrará en vigor cuando él lo quiera, contradiciendo así la versión del Gobierno mexicano de que no hay un pacto velado.

Antes de abandonar la Casa Blanca rumbo a Iowa, Trump se acercó a la prensa y agitó una hoja de papel sin mostrar su contenido. "Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio (sobre su contenido) en el momento adecuado", aseguró.

Trump informó este lunes que su país y México rubricaron "otra parte del acuerdo de inmigración y seguridad" alcanzado la semana pasada, que sería revelado en breve, y aseguró que el nuevo pacto necesitará de la aprobación del legislativo mexicano. No obstante, advirtió que, en caso de rechazarlo, Washington "restablecerá" los aranceles.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, negó que hubiera un acuerdo secreto y desmintió que se hubiera pactado la compra de productos agrícolas a su vecino del norte, como se ha especulado.

"No hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer. Todo esto que estoy diciendo se dio a conocer desde el viernes, solo que lo estoy detallando. Pero eso es lo que acordamos, es decir, es un acuerdo migratorio; lo comercial no está en este documento", apuntó el encargado de la política exterior de México.

Los resultados en estrategia migratoria de México y EE.UU. se evaluarán en 45 días, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le pidió a su homólogo estadounidense un plazo de 90 días para tomar cualquier decisión si no funciona.