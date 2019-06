VIDEO: México evalúa acuerdo de 'tercer país seguro' en caso de no cumplir las metas de EE.UU.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, ofreció una conferencia de prensa desde la Cancillería para dar detalles de la reunión del pasado viernes en Washington, en donde acordaron con EE.UU. la suspensión de aranceles a productos mexicanos a cambio de disminuir el flujo de migrantes en la frontera sur.

Ebrard informó este día que en caso de que no reduzcan el flujo migratorio a EE.UU. en un plazo de 45 días, Washington insistirá en un acuerdo de tercer país seguro y México podría aceptarlo. Por ahora, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaría implementar un sistema de gestión migratoria entre diversos países.

Según el canciller, durante las reuniones en Washington, México señaló desde un principio que "no buscaba suscribir" el acuerdo de tercer país seguro, que implica convertirse en la nación que reciba a las personas que buscan asilo en EE.UU. cuando éste se niegue a recibirlos, haciéndose cargo de su proceso legal y de proporcionar las condiciones mínimas de su estancia.

"Hay escepticismo porque todos los meses ha habido incremento en el flujo de inmigrantes", apuntó Ebrard, aclarando que no quisieron imponer una métrica para cumplir con los deseos de la Administración de Trump.

Para presionar a México de firmar un acuerdo de tercer país seguro, Ebrard contó que en la primera reunión del pasado miércoles 5 de junio, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, afirmó que en mayo hubo 144.000 aprehensiones, un incremento del 32 % respecto al mes anterior, lo que es considerado por Washington como un número sin precedentes en los últimos años.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir el flujo migratorio en un plazo de 45 días para evitar las tarifas del 5 % a los productos mexicanos. "Tenemos la posibilidad de demostrar que tenemos razón", destacó Ebrard en la conferencia, resaltando que la imposición de tarifas parecía inminente.

En caso de que las medidas no funcionen, Washington insistirá en un acuerdo de tercer país seguro y México podría aceptarlo, según el canciller. Por ahora, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscaría un sistema de gestión migratoria entre diversos países, en caso de no lograr con el objetivo en el plazo establecido de manera bilateral.

Acciones del Gobierno mexicano

Este martes, el presidente López Obrador anunció la creación de una comisión especial para desarrollar el plan para contener la migración de personas provenientes de Centroamérica en la frontera sur.

La comisión creada por el Gobierno de México tendrá la misión de implementar acciones en materia de seguridad, empleo, relaciones exteriores y política social.

El plan también incluye acelerar el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en la franja fronteriza del sur de México con Guatemala. El lunes, llegó un primer contingente de 700 soldados, que reforzará la seguridad limítrofe y controlará el tránsito de migrantes centroamericanos.

"El despliegue de la Guardia Nacional ya estaba previsto, pero hay que acelerar el plazo de los lineamientos establecidos", señaló este martes Ebrard.

Cuestionado sobre el plan que tendría el Gobierno mexicano, en caso de no reducir el flujo migratorio, Ebrard respondió: "Permítanme no revelar la estrategia mexicana, no es prudente ni inteligente".

Plan de inversión

Ante el incremento de los flujos migratorios provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador impulsados, principalmente, por la pobreza e inseguridad, el Gobierno de México busca convencer a EE.UU., principal país objetivo de las personas migrantes, para invertir 10.000 millones de dólares en lo que ahora es denominado como un 'Plan Marshall' de Centroamérica.

Hasta el momento, solo hay un proyecto de desarrollo en El Salvador que fue acordado con el Gobierno de EE.UU. por 350 millones de dólares.

