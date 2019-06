Banksy reafirma su oposición al Brexit con una obra satírica pintada en el aeropuerto de Heathrow

El misterioso artista callejero Banksy ha vuelto a plasmar su oposición a la salida del Reino Unido de la UE en forma de graffiti satírico pintado sobre un arco aduanero para llegadas de la Unión Europea. La foto de la obra se encuentra en el perfil oficial del artista anónimo, donde se indica que el inusual 'lienzo' fue sacado del aeropuerto londinense de Heathrow.

Se trata de una puerta de llegada de la Unión Europea, cerrada con candado, en la que pueden leerse las palabras 'Keep Ou' ['Prohibida la entrada' en inglés]. La letra 'T' que le falta a la palabra 'Out' aparece en la parte inferior de la puerta, asida por una rata que la usa para romper el candando y deshacerse de la barrera. Este obra forma ahora parte de la Exhibición de Verano de la Royal Academy of Arts de Londres.