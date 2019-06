Radiohead le gana a los 'hackers' y publica gratuitamente grabaciones inéditas por las cuales se les exigía un rescate de 150.000 dólares

No siempre vencen los 'hackers'. Un indeterminado número de ellos robó un archivo de audio inédito del grupo británico de rock Radiohead: nada menos que 18 horas de grabaciones de estudio del álbum "OK Computer", lanzado en 1997. Los ciberdelincuentes exigieron a los músicos 150.000 de dólares, amenazando con poner el archivo en acceso abierto si no recibían el dinero.

La respuesta no se hizo esperar. "La semana pasada fuimos 'hackeados', alguien robó un minidisco con registros de archivo de 'OK Computer' y supuestamente exigió 150.000 dólares, amenazando con publicarlos", informó uno de los miembros y compositores del grupo, Johnny Greenwood, a través de Twitter.

Radiohead decidió no ceder ante los extorsionadores y, en cambio, publicar las grabaciones en la plataforma Bandcamp. Estarán disponibles hasta el 28 de junio, para escucharlas de forma gratuita o descargarlas por 18 libras (aproximadamente 23 dólares).

Todos los ingresos serán destinados a la organización ambientalista 'Rise of the Endangered'.