Revelan que un equipo de fútbol colombiano está interesado en fichar a Maluma

El futbolista Juan Fernando Quintero, que milita en las filas del River Plater y es buen amigo del cantante Maluma, ha revelado que un club de fútbol colombiano está interesado en fichar a la estrella del reguetón, según lo comentó este jueves al programa FOX Spots Radio.

"Me llamaron de Colombia para decirme que lo quieren para jugar", dijo Quintero, que añadió que su compatriota —un amante del deporte rey— posee las condiciones necesarias para jugar en la primera división de este país. No obstante, el centrocampista colombiano no ha dado detalles sobre el nombre del equipo o qué posición ocuparía Maluma si fuera contratado.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!