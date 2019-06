Nirvana, Police, REM, Clapton, Eminem: grabaciones originales de decenas de músicos se hicieron cenizas hace 11 años (¡y nadie lo sabía!)

The New York Times ha publicado una investigación en la que afirma que cientos de miles de grabaciones musicales originales, lanzadas desde de la década de 1940, se quemaron en un incendio registrado en los Universal Studios de California hace 11 años.

Aunque la compañía siempre dijo que solo resultó dañada la videoteca, aquel día pudo haber sido "el mayor desastre en la historia de la industria de la música", sostiene el medio.

Cintas convertidas en cenizas

El incendio tuvo lugar el 1 de junio de 2008 en el estudio Universal Studios Hollywood. El fuego destruyó varias construcciones y dañó el pabellón número 6197, un enorme edificio en el que, según representantes del estudio, se guardaban antiguas videograbaciones, cintas y películas, que se convirtieron en cenizas. Para extinguir el incendio, los bomberos utilizaron excavadoras.

Algunos medios indicaron de que en el pabellón 6197 no solo se almacenaban cintas con videos, sino también grabaciones de sonido de importancia histórica pertenecientes al Universal Music Group (UMG). Sin embargo, la empresa negó que este archivo sufriera daños.

Los daños causados por el incendio en Universal Studios / Phil McCarten / Reuters

500.000 canciones

Ahora, 11 años después, Jody Rosen, periodista de The New York Times, asegura que en aquel incendio también resultaron destruidas grabaciones de audio. El periodista basa su investigación en documentos judiciales y corporativos, miles de páginas de testimonios y archivos internos de UMG, si bien no especifica cómo los obtuvo.

Según Rosen, se vieron afectadas copias maestras, es decir grabaciones analógicas originales, que luego se copiaron en discos de vinilo, CD y mp3. Entre el material destruido figurarían las grabaciones de Nirvana, Police, REM, No Doubt, Nine Inch Nails, Guns and Roses, Elton John, Eric Clapton, Ray Charles, Billie Holliday, Bing Crosby, Louis Armstrong, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Chuck Berry, Aret Franklin, BBB, Neal Diamond, Jimmy Buffett, Tom Petty, Sting, Janet Jackson, Mary J. Blige, Snoop Dogg, Beck, Cheryl Crow, Tupac Shakur, Eminem, 50 Cent, The Roots y muchos otros artistas.

Universal Studios, envuelto en humo en Los Ángeles, el 1 de junio de 2008. / Fred Prouser / Reuters

En 2009 UMG registró en un informe secreto (obtenido por Rosen) que habían perdido 500.000 canciones. Según rumores, la cantidad de daños pudo haber alcanzado 150 millones de dólares, reseña el periódico.

"Inexactitudes engañosas"

Sin embargo, UMG ha desmentido el artículo de Rosen, informa Variety. Según la empresa, el texto contiene "numerosas inexactitudes que son engañosas, contradicciones y un malentendido fundamental de la escala del incidente y de los activos afectados".

"Preservar la música es nuestra máxima prioridad y estamos orgullosos de nuestro historial", reza la declaración. "Si bien hay restricciones que nos impiden abordar públicamente algunos de los detalles del incendio que ocurrió en las instalaciones de NBC Universal Studios hace más de una década, el incidente, aunque profundamente desafortunado, nunca afectó a la disponibilidad de la música comercializada".