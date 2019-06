"No nos dejen solos": la petición de México a la comunidad internacional por las amenazas de aranceles de EE.UU.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, reprochó la falta de apoyo internacional ante la crisis diplomática con EE.UU. por el tema migratorio y la amenaza de imponer aranceles, lo cual hubiera tenido efectos "catastróficos" para la economía mexicana.

El canciller pidió que países y organismos internacionales como Naciones Unidas se involucren en la crisis migratoria y no se mantengan al margen del conflicto, como ocurrió durante las tensiones diplomáticas entre México y EE.UU. por el alto flujo de personas provenientes de Centroamérica.

Migrantes centroamericanos bajan de una balsa desde Guatemala a Ciudad Hidalgo, México, el 8 de junio de 2019. / Jose Cabezas / Reuters

"No nos dejen solos", dijo Ebrard. "Extrañamos muchas voces los días de presiones más álgidas por las tarifas. Ojalá que no estemos ausentes en las semanas que vienen ahora que vamos a implementar este plan de acciones inmediatas", señaló.

Durante la conferencia de prensa matutina del 14 de junio, Ebrard insistió en la falta de apoyo de la comunidad internacional, luego de que solamente Cuba, Chile y España emitieran algún de posicionamiento de respaldo a México frente a la amenaza arancelaria de EE.UU. que, según estimaciones oficiales, provocaría grandes estragos en la economía mexicana.

Fuera de esos tres actores, ningún otro país, incluidos Guatemala, Honduras y El Salvador, se manifestaron al respecto.

"México debe regular sus flujos migratorios, pero también, ¿dónde está la comunidad internacional que nos ayude en Centroamérica para que tengan opciones las personas? Es una obligación de todos, no nada más de México. Y a EE.UU. es el primero que vamos a decir eso", dijo Ebrard.

"Ojalá no estén ausentes ahora que vamos a implementar este plan", añadió.

La cancillería mexicana reprochó que la Organización de Naciones Unidas (ONU) no haya asumido una postura clara sobre el tema, a pesar de que cuenta con agencias especializadas en el tema migratorio.

Migrantes centroamericanos cruzan el Río Bravo para llegar a EE.UU., desde Ciudad Juárez, México, el 11 de junio de 2019. / Jose Luis Gonzalez / Reuters

"La ONU tiene, relativas a la migración, cuando menos 14 agencias, México aporta a las 14 agencias con delegaciones en México, que paga México, y lo que queremos es que Naciones Unidas se comprometa, participe y nos ayude, porque este es el momento cuando se necesita", apuntó.

Soberanía y tráfico de migrantes

Ante las críticas de políticos mexicanos, incluyendo al líder de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, sobre la pérdida de soberanía frente a los intereses de EE.UU., Ebrard respondió que México no aceptó ser tercer país seguro, como querían los funcionarios estadounidenses, y ganó tiempo para lidiar con la crisis sin comprometer su dignidad.

"Hoy no tenemos tarifas y no aceptamos lo que ellos querían. En esa lectura, no capto, no logro interpretar dónde estaría el desdoro de México", cuestionó.

El canciller apuntó que mientras México depende en un 80 % del comercio con EE.UU., este último depende en un 15 % del comercio con los mexicanos, situación que generaría una "crisis económica impuesta desde fuera".

Señaló que en lo que va del año existe un 300 % de incremento en el flujo migratorio, principalmente de Centroamérica pero también de otros países como India, hacia EE.UU.

Asimismo, Ebrard indicó que el negocio por tráfico de migrantes en México alcanza los 6.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración.

"Es el monto del negocio de quienes mueven a los migrantes. Cada migrante paga entre 3.500 y 7.000 dólares", dijo el canciller.

