Trump afirma que la reina Isabel II se divirtió más con él que "en 25 años"

Desde celebrar las bodas de sus nietos y el nacimiento de bisnietos, hasta viajar por continentes y recibir a numerosos líderes mundiales, no son pocas las cosas que ha hecho la reina Isabel II de Inglaterra en el último cuarto de siglo. Sin embargo, ninguna fue tan divertida como la visita del presidente de EE.UU., Donald Trump, la semana pasada.

Al menos, así lo aseguró el propio mandatario norteamericano en una entrevista en el programa 'Fox & Friends' este viernes, en la que afirmó tener una "gran relación" con la monarca.

"Tengo una gran relación, y nos reímos y nos divertimos. Y su gente me dijo que no se había divertido tanto en 25 años", relató el presidente. "Luego me criticaron porque dijeron que nos divertíamos demasiado", añadió Trump.

El inquilino de la Casa Blanca ya había expresado su admiración por la reina durante una reunión con la primera ministra británica, Theresa May, cuando calificó a Su Majestad de una mujer "fantástica".

