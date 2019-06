VIDEO: Un policía salva a un suicida que iba a tirarse de un puente ofreciéndole un abrazo

Aaron Little, agente de Policía de Chandler (estado de Arizona), logró salvar la vida de un hombre de 26 años que iba a suicidarse saltando desde un puente peatonal con el sencillo ofrecimiento de un abrazo, según recoge la grabación captada por la cámara corporal del policía. Los hechos se remontan al pasado mes de marzo, pero las imágenes han sido publicadas este miércoles por el Departamento de Policía de la ciudad.

En la grabación se aprecia cómo Little habla con el hombre, que ha trepado por la barandilla con la intención de saltar. "Te abrazaré, hombre. Solo ven aquí, solo quiero hablar contigo. Te lo prometo", dice el policía. El agente le reitera al suicida que no está mintiendo y promete darle un abrazo si se baja de barandilla.

"Dame ese abrazo. No voy a hacer nada", continua Little, que vuelve a pedirle al hombre que se acerque. Entonces, el hombre escala la valla y salta sobre el puente cerca de policía. En ese momento, Little le da el abrazo prometido al hombre que rompe a llorar. El polícia lo calma y ambos abandonan el puente.

Especialistas del Centro de prevención del suicidio valoraron el comportamiento calmado y compasivo del policía como elementos clave en una situación como esta. Asimismo, subrayan que Little hizo lo correcto al mantener la distancia con el suicida.