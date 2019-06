Trump confiesa que "no cree especialmente" en los ovnis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió este viernes en una entrevista con ABC News que tiene serias dudas sobre la existencia de objetos voladores no identificados.

"Dicen, yo he visto, y he leído, y he oído. Yo tuve una reunión muy breve sobre esto. Pero la gente está diciendo que está viendo ovnis. ¿Lo creo? No especialmente", afirmó el mandatario.

Interpelado sobre la existencia de vida extraterrestre, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que si existiera, los "grandes pilotos" de su país ya lo sabrían. "Estamos observando y usted será el primero en saberlo", concluyó Trump.