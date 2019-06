La muerte de otra turista de EE.UU. en República Dominicana eleva a siete los casos no esclarecidos

Una turista de 53 años se ha sumado a la lista de seis muertes de estadounidenses ocurridas en República Dominicana en poco más de un año. La mujer, residente de Nueva York viajó a la isla el pasado 5 de junio para festejar su cumpleaños, pero, extrañamente, días después fue hallada muerta en su habitación, según explicó su hijo este viernes a NBC.

Se da la circunstancia de que todas las víctimas fallecidas anteriormente son de origen estadounidense, siendo fallos cardíacos o edemas pulmonares las causas de fallecimiento. Sin embargo, los familiares sospechan que tras estas muertes hay algo más serio que problemas de salud, pues algunas personas fallecieron después de ingerir alguna bebida del minibar de su habitación.

Embajada EE.UU. Confirma Muerte De Su Ciudadana Leyla Cox En Un Hotel De Punta Cana https://t.co/xvKd7skpA1pic.twitter.com/TzBhS0o6wU — TotalRD (@totalrd) 15 de junio de 2019

Leyla Cox ya se había hospedado dos veces antes en el mismo hotel Excellence de Punta Cana. Will Cox, hijo de la difunta relató al medio que intentó advertir a su madre de la reciente ola de muertes en la isla, pero no tuvo la oportunidad de hacerlo antes de que viajara. "Y luego, el 11 de junio, mis peores temores se hicieron realidad, fue declarada muerta", dijo.

Sin respuestas oficiales

La familia de Leyla Cox aún no ha obtenido detalles oficiales sobre la causa de su muerte y sus restos aún no han sido devueltos a EE.UU. "La República Dominicana ha puesto todos los obstáculos en mi camino para evitar que encuentre las respuestas que necesito para dormir por la noche", se lamenta Will. Asimismo, afirma que un funcionario de la embajada de EE.UU. dijo que, debido a daños en los equipos, no ha sido posible realizar un análisis de toxicología.

El hijo de Leyla, según detalla el canal estadounidense, considera que República Dominicana es, de alguna manera, "responsable de la muerte" de su madre, ya que "ella no corría ningún riesgo de sufrir un ataque cardíaco".

La muerte de Leyla Cox trascendió en el momento en que otra familia estadounidense dio a conocer que Jerry Curran, de 78 años falleció a finales de enero del presente año en un hotel de Punta Cana. Según las autoridades el hombre falleció por un edema pulmonar, algo común con el resto de casos.