VIDEO: Un agente fronterizo de EE.UU. salva a un migrante guatemalteco y su hija en un canal

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. rescataron a 7 extranjeros ilegales durante 3 incidentes separados a principios de la semana en cercanías de la ciudad de Yuma, estado de Arizona, en la frontera con México. Entre los rescatados había un hombre adulto y una niña de 3 años que no podían salir del canal Salinity.

El pasado lunes por la mañana, los agentes de la Estación Yuma encontraron a un grupo de ocho personas cerca del río Colorado. Entre ellos, un hombre adulto que llevaba en su espalda a una niña pequeña, saltó al canal Salinity.

Como no podían salir del mismo, los oficiales de la Patrulla Fronteriza tuvieron que usar una cuerda y rescatarlos. El video del momento fue publicado por el organismo. El hombre, de origen guatemalteco, y su hija no sufrieron lesiones y no requirieron atención médica.

Se determinó que las ocho personas del grupo de migrantes eran procedentes de América Central y fueron detenidas. Fueron transportados a la Estación de la Patrulla Fronteriza de Yuma, donde serán procesados ​​por violaciones a las leyes de inmigración.