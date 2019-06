El periodista Golunov sobre la resonancia causada por su caso: "La gente no está lista para tolerar tanta injusticia"

El periodista de investigación del portal Meduza, Iván Golunov, afirmó en el marco de una entrevista con RT que ya en el tribunal supo sobre el apoyo que la comunidad le proporcionó, a raíz de las acusaciones de intento de tráfico de drogas a gran escala, y que quedó impresionado por el descontento que su caso generó en la sociedad.

"Cuando se estaba resolviendo la cuestión sobre la medida cautelar y estaba en la jaula, escuché unos gritos a través de las ventanas cerradas. Quedé muy conmovido", relató el periodista. La semana pasada, fue liberado del arresto domiciliario y todos los cargos que se le imputaban fueron retirados.

42 horas sin dormir

El periodista hizo hincapié en que nadie le explicó la causa de la detención, aparentemente en espera de que el reportero admitiera que fue responsable de algún crimen. "Decía constantemente que hay que informar a mis familiares sobre mi detención, que necesito un abogado. Decía el nombre del abogado. Pero me decían que no, no habría ninguna llamada", recordó Golunov, agregando que rechazó firmar algunos documentos sin presencia del abogado, excepto un papel en una clínica, adonde fue trasladado para una prueba de drogas. Por su parte, los policías explicaron que las llamadas fueron prohibidas para que no informara a sus cómplices que destruyeran las pruebas.

Tras ser trasladado a la clínica, el periodista insistió en que no iba a dar ningún paso hasta que no llegara su abogado y que los oficiales podían arrastrarlo, frase tras la cual un agente le golpeó dos veces en la cara y los policías lo arrastraron a la calle. "Un oficial se fue para traer el coche más cerca, el otro me pisó el pecho y en esta posición estuvimos esperando hasta que llegara el coche. Luego me agarraron de manos y piernas y me metieron en el asiento trasero del coche", afirmó, añadiendo que no durmió a lo largo de 42 horas.

"Lo de las drogas es una historia bastante absurda para mí"

En el marco de la conversación, Golunov expresó que su detención está relacionada con su actividad profesional. "Porque lo de las drogas es una historia bastante absurda para mí, porque nunca en la vida tuve una experiencia con drogas: ni con el consumo, ni con la posesión, ni mucho menos con el tráfico", afirmó.

El reportero señaló que el montaje del caso contra él se llevaba a cabo hace mucho tiempo. Según sus palabras, a finales de abril —cuando Golunov ya estaba trabajando en la investigación sobre los vínculos entre mafias, autoridades y servicios de seguridad en el negocio de las funerarias de Moscú— sus colegas notaron que una persona los vigilaba. "Fue mi mayor error", señaló el periodista, en el contexto de que no prestó atención a esas señales del trabajo en su contra. "Ahora sé que en aquel momento ya se llevaba a cabo vigilancia operacional", añadió.

Dos horas antes de que se produjera el arresto, el periodista logró entregarle el borrador de su trabajo sobre el negocio de las funerarias a un superior. En cuanto a ese texto, Golunov indicó que mientras estaba bajo arresto domiciliario, un grupo de 12 periodistas se reunió para continuar su trabajo y ahora verifica la información sobre la investigación en cuestión y recopila otros detalles. "Será un texto colectivo de un gran número de periodistas de investigación", reiteró.

Asimismo, Golunov dijo que la pesquisa de su arresto "está avanzando bastante activamente" y los investigadores de momento tratan de aclarar detalles del suceso.

La gente "no está lista para tolerar tanta injusticia"

Respecto a las manifestaciones masivas que se realizaron en protesta contra su arresto, el periodista opinó que la situación le parece "flagrante" a la gente. "Salieron [a las calles] tal vez no tanto por mí, sino por sí mismos para mostrar que no están listos para tolerar tanta injusticia", afirmó.

El periodista agregó que tras el escándalo lo reconocen por la calle y admitió que "por supuesto tiene un gran deseo interno, secreto, quizás, de regresar y fingir que no pasó nada. Para tener la oportunidad de tomar el metro y realizar su trabajo", que "ama mucho", reiteró.

Además, indicó que ahora sabe más sobre el proceso de falsificación de casos penales y mostró su voluntad de hacer lo que pueda en la lucha contra casos semejantes. "Si puedo ayudar en esto, si mi postura es importante para alguien, mi opinión al respecto, estoy listo para compartirla con absoluto placer, compartir mis consideraciones. Si puedo ser útil en algo, lo haré", concluyó.

El caso Golunov