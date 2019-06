Netanyahu inaugura 'Altos de Trump': un asentamiento inexistente en los Altos de Golán ocupados por Israel (VIDEO)

Este 16 de junio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha llevado su amistad con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, a un nuevo nivel al inaugurar 'Trump Heights' ('Altos de Trump') en los Altos de Golán, ocupados por Israel. En el evento participó el embajador de EE.UU., David Friedman, quien ayudó a Netanyahu a destapar un cartel de gran tamaño que lucía el nombre del futuro asentamiento en hebreo e inglés.

"Es un día histórico", afirmó el primer ministro israelí en un discurso. "Han pasado muchos años desde que se estableció un nuevo asentamiento en los Altos del Golán. Hoy está sucediendo: estamos dando un paso importante hacia el ascenso de los 'Altos de Trump'. Con orgullo llevará el nombre de un gran amigo del Estado de Israel, y también […] un gran amigo mío", anunció Netanyahu.

El líder israelí explicó que el nombre que habían elegido para este futuro asentamiento representa un símbolo de gratitud por la decisión de la Casa Blanca de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel y los Altos de Golán como parte de Israel. Friedman, por su parte, aseguró que este sería un "hermoso regalo de cumpleaños" para el presidente estadounidense, quien cumplió 73 años el pasado viernes.

Trump, a través de su cuenta personal en Twitter, expresó su gratitud a la parte israelí y calificó la decisión de incluir su apellido en el nombre del asentamiento como "un gran honor".

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!🇺🇸🇮🇱 https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.

"Resolución ficticia"

No obstante, la inauguración de los 'Altos de Trump' ha provocado críticas incluso dentro de Israel. Resulta que como jefe del gobierno interino, tras no lograr formar una coalición gobernante después de las elecciones de abril, Netanyahu no tiene poder para autorizar la construcción de dicho asentamiento. Como muy pronto, los 'Altos de Trump' podrían comenzar a construirse si su bloque gana las nuevas elecciones, convocadas para septiembre.

Sus principales rivales en los próximos comicios tacharon la ceremonia como un truco barato de campaña electoral que explota el apellido de Trump.

"Quienquiera que lea la letra pequeña en esta 'decisión histórica' entenderá que no es más que una resolución ficticia y no obligatoria (una política falsa)", cita The Jerusalem Post a Zvi Hauser, del partido Azul y Blanco de centro-izquierda. "No hay presupuesto, no hay plan, no hay una ubicación para el asentamiento y realmente no hay una decisión vinculante para ejecutar el proyecto", ha aseverado.

Esto, aparte del hecho de que los Altos del Golán están ocupados ilegalmente por Israel desde el 1967, cuando tomó ese territorio de Siria durante la Guerra de los Seis Días (junto con la Cisjordania de Jordania y la Franja de Gaza de Egipto). En este aspecto Netanyahu durante la ceremonia intentó justificarse: "Si no fuera por nosotros, este lugar estaría poblado por milicias fanáticas iraníes", insinuó.

El 22 de noviembre de 1967 el Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la Resolución 242, adoptada por unanimidad, consideró los Altos de Golán como "territorio ocupado". Washington tradicionalmente caracterizó en documentos oficiales a los territorios palestinos y los Altos del Golán como "ocupados". Sin embargo, en el reporte sobre los derechos humanos en Israel y los Altos del Golán, divulgado este 13 de marzo por Mike Pompeo, secretario de Estado de EE.UU., la descripción habitual sobre los territorios "ocupados por los israelíes" fue reemplazada por "controlados por los israelíes".