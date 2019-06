'Slam Poetry', versos de resistencia desde las favelas brasileñas

"Slam es libertad de expresión. Es la oportunidad que nosotros tenemos de contar y denunciar lo que vivimos en las favelas y periferias", responde Jacqueline Alves, una joven de la periferia de São Paulo cuando es cuestionada sobre el sentido que ella le da a esta forma de poesía que nació en los años 80 de la voz de Marc Smith, un escritor de versos que trabajaba en el sector de la construcción en Chicago, Estados Unidos, y que consiguió abrir un hueco en los clubs de la ciudad para la poesía recitada a ritmo de rap.

En el otro extremo del continente, 30 años después de la fundación del primer club de Slam, Alves es una de las impulsoras de esta forma de difusión artística que está creciendo a pasos agigantados en las favelas y periferias de las ciudades brasileñas como forma de reivindicación social y política. "Comencé a participar en algunos encuentros cerca de mi casa cantando canciones de otros artistas. Me fui animando a escribir sobre mis experiencias de vida, algunas de ellas horribles, y percibí que eso me aliviaba de cierta angustia y que además generaba una empatía en las personas que me escuchaban recitar", explica esta paulista que desde hace cuatro años participa en el Movimiento Alianza de la Plaza, en el barrio São Miguel Paulista, periferia este de la gran urbe.

"Solo se habla de nuestros barrios para tratar temas de muerte o de drogas, pero cuando recitamos mostramos que el amor y la lucha son los protagonistas de nuestra resistencia colectiva". Jacqueline Alves, artista y poetisa.

Hoy en día su voz suena en varias ciudades de Brasil a las que viaja para participar de diversos encuentros. "Esta es nuestra oportunidad para contar lo que vivimos en las favelas y periferias. Generalmente solo se habla de nuestros barrios para tratar temas de muerte o de drogas, pero cuando nosotros recitamos mostramos que el amor y la lucha son los protagonistas de nuestra resistencia colectiva", relata esta artista que crea versos tan políticos como sociales. Uno de los principales temas que ella aborda es la psicología, ya que considera que una gran parte del sufrimiento de la población que vive en barrios más conflictivos se sufre en silencio. "La desigualdad social, el racismo o el machismo que vivimos una gran parte de la población de este país genera graves trastornos psicológicos", afirma Alves después de explicar cómo el Slam le ayudó a superar una depresión y cambió su vida.

Slam Poetry en una favela de Sao Paulo, en Brasil.

En mayo de 2017, en uno de los mayores conjuntos de favelas del mundo entero, el Complejo del Alemán en Río de Janeiro, brotó una semilla de la que germinarían numerosos artistas cariocas de lo que ellos mismos denominan como "poesía marginal", en referencia al 'Slam Poetry'. En una terraza con vistas al conglomerado de casas que conforma este extenso complejo de unos 70.000habitantes, Sabrina Martina creó junto otros dos compañeros el 'Slam da laje', o Slam de la azotea en su traducción al español. "Muchas personas querían recitar pero en los escasos eventos que tenían lugar en Río no había espacio para todos, por eso decidimos crear un lugar en nuestro propio barrio y, de la misma forma, nacieron movimientos parecidos en otras favelas y periferias", cuenta Martina, que explica cómo esta expresión artística ha crecido rápidamente en la ciudad carioca en los últimos dos años.

"Poder subirse a un escenario a recitar lo que nosotros vivimos es una forma de lucha". Sabrina Martina, estudiante y poetisa.

"Puede parecer un cliché pero el Slam representa para nosotros una forma de resistencia. Poder subirse a un escenario a recitar lo que nosotros vivimos es una forma de lucha", declara esta estudiante que prepara su prueba de acceso a la universidad para poder estudiar ciencias sociales y llevar también su voz a la academia. "La situación política actual de nuestra ciudad está cada vez más complicada. En las favelas o periferias es aún más difícil, por eso necesitamos contar lo que estamos viviendo también en los barrios más acomodados", añade esta poeta que afirma que sus versos son una forma de luchar por sus principios. "Dentro de las favelas vivimos excluidos, fomentar el arte aquí dentro es algo muy grande", alega.

Martina escribía desde que era niña, pero sus notas acababan en sus bolsillos. Las creaciones literarias a las que tenía acceso para poder inspirarla no dialogaban con su realidad. "Cuando escuché la poesía marginal me sentí representada, me dije que era eso lo que yo realmente quería hacer", explica esta joven que tras mostrar públicamente sus creaciones se convirtió en una de las principales figuras del Slam en Río de Janeiro. "De cada diez lugares que vamos, en siete nos discriminan. Son espacios, teóricamente, contrarios al racismo, machismo y otras discriminaciones, pero mientras costean la participación de la mayoría de los artistas a nosotros generalmente no nos pagan ni siquiera la alimentación", denuncia Martina, que defiende que los poetas de Slam también sean valorizados como artistas y puedan ser remunerados por sus creaciones.

Sabrina Martina haciendo Slam Poetry en Sao Paulo, Brasil.

Para Martina, sus sueños son poder ayudar económicamente a su madre, ganarse la vida como investigadora de la universidad, ser reconocida como artista y formar parte de la acción transformadora del Slam en las favelas. Esta carioca decide citar la letra del Rap de la Felicidad de Cidinho y Doca, una de las canciones brasileñas más populares como cierre de la entrevista : "Solo quiero ser feliz, andar tranquilamente en la favela donde yo nací y poder tener orgullo y consciencia de que el pobre tiene su lugar".

Luna Gámez

@LunaGamp

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!