El fuego cruzado entre López Obrador y las suspensiones contra el Aeropuerto de Santa Lucía

El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en la base militar de Santa Lucía (Estado de México), sigue acumulando órdenes judiciales que prohiben iniciar las obras.

Hasta el momento suman cinco medidas dictadas contra la polémica obra, cuya construcción fue una de las principales promesas de campaña del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que este lunes se diera a conocer que un juez federal del Estado de México otorgó una suspensión definitiva adicional que impide la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco.

Fue el juez octavo de distrito el que dictó la resolución que evita la cancelación de las obra en Texcoco, aunque los detalles de su alcance aún no se han publicado, refieren medios locales.

La etapa inicial del NAIM se estimó en 300.000 millones de pesos (aproximadamente 15.634 millones de dólares) y el Gobierno de López Obrador propuso la construcción de la terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, optando por esta última tras la realización de una consulta ciudadana en la que se avaló dicha obra en octubre pasado.

López Obrador a la carga

Esta mañana, el presidente López Obrador volvió a hablar de una campaña para presentar amparos contra la obra en Santa Lucía, como lo hizo el 14 de junio, y señaló a un grupo de abogados que está pidiendo que el Ejecutivo mexicano no hable del tema ante los medios.

"Ahora que señalé que había una campaña para presentar amparos en contra de la construcción del aeropuerto militar, salió una asociación de abogados diciendo que no se podía hablar del asunto; pues hago uso de mi derecho de manifestación. Ni modo que me vayan a callar, que ya no voy a poder hablar", señaló.

En días recientes, la Barra Mexicana de Abogados (BMA) consideró inapropiadas las declaraciones de López Obrador con relación a los amparos tramitados contra la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco y su sustitución por el del Santa Lucía.

A FAVOR DEL ESTADO DE DERECHO. Posicionamiento sobre las advertencias del Ejecutivo Federal con relación a los amparos en contra del Aeropuerto de Santa Lucía. #BMAAbogadospic.twitter.com/1V5ZFIb5k7 — BMA COLEGIO ABOGADOS (@BMA_Abogados) 16 de junio de 2019

Durante su tradicional conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente mexicano acusó que están inconformes "los corruptos que tenían el negocio de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco", pus "no pudieron consumar la transa."

"¡Imagínense hacer un aeropuerto en el Lago de Texcoco! Es como hacer un aeropuerto en medio de un océano. Quedaron molestos, no se resignan a que ya no es lo mismo y ahora no quieren que hagamos el aeropuerto en Santa Lucía", espetó.

López Obrador reiteró que aunque haya molestia por parte de la asociación de abogados, seguirá hablando del tema y que será la autoridad competente quien resuelva "si procede el amparo o no".

Una cadena de amparos

El 7 de junio pasado un juez federal en México prohibió al Gobierno realizar obras del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hasta que sean presentados los permisos de impacto ambiental y arqueológico que implicaría la construcción.

Unos días después, el 12 de junio, un tribunal federal en Ciudad de México también ordenó mantener intactas las obras del NAIM, abandonadas desde hace más de cinco meses tras la cancelación del proyecto.

Además prohibió al Gobierno ejecutar obras para el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía mientras no se cuente con todos los estudios de seguridad aérea.

Las resoluciones responden a los 147 juicios de amparo promovidos por el colectivo #NoMásDerroches, integrado por organizaciones de la sociedad civil, despachos de abogados y ciudadanos que buscan impugnar la cancelación del aeropuerto en Texcoco y que se asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, situado a más de 54 kilómetros de distancia del NAIM, cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios.

Aunque las suspensiones definitivas dictadas impiden iniciar trabajos en Santa Lucía, cabe destacar que aún no hay un proyecto de inversión ante la Secretaría de Hacienda ni un plan ejecutivo de la obra.

Un proyecto cuestionado

El proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles prevé culminarse en junio de 2021.

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), debido a "costos faraónicos" de la obra, que en su etapa inicial se estimaron en 300.000 millones de pesos (aproximadamente 15.634 millones de dólares), el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso la construcción de esta terminal en la base militar de Santa Lucía.

Sin embargo, el proyecto ha sido muy criticado por las dificultades técnicas del mismo. Tras la presentación del plan de construcción, se hizo público un documento que advertía que el trazo de una de las pistas de aterrizaje presentaba algunas complicaciones por la presencia de un cerro cercano, factor que elevó el presupuesto en 11,7 %.

Operaciones

El aeropuerto de Santa Lucía contará con 3 pistas de aterrizaje, además de terminales para mover, inicialmente, a 20 millones de pasajeros, pero con capacidad máxima de 80 millones y 190.000 operaciones aéreas anuales.

El proyecto contempla conectar Santa Lucía con el Aeropuerto de Ciudad de México. Esta construcción contará con un tramo vial de 46 kilómetros, que se recorrerá en 35 minutos, para el tránsito de pasajeros en vuelos de interconexión.

