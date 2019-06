"A nosotros nos puede ganar Tonga": Maradona arremete contra la selección argentina tras el debut con derrota en la Copa América

La derrota de la selección argentina de fútbol en su debut en la Copa América Brasil 2019, el pasado 16 de junio ante el combinado colombiano, ha sido motivo de duras críticas debido a la irregularidad de su juego y sus deslucidas presentaciones. Ahora el exfutbolista Diego Armando Maradona se ha sumado a la ola de comentarios negativos y expresó su malestar por el resultado.

"Te das cuenta de que a nosotros nos puede ganar Tonga", afirmó el domingo Maradona en un mensaje grabado y difundido por el canal argentino TyC Sports.

El Pelusa tuvo duras palabras para lo que considera la poca calidad futbolística que han demostrado los dirigidos por Lionel Scaloni, y aseveró que la reputación que ha caracterizado al equipo durante décadas le costó mucho a su generación: "Hay un prestigio que lo construimos a patadas, a trompadas".

Finalmente, el excampeón del mundo expresó con rabia su descontento por los flojos resultados de la selección y recordó el empate a dos goles contra Perú en 2017, en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. "Acuérdense cuando salimos todos de Perú, que nos rompieron los micros [autobuses de la selección]. ¿Qué quedó de todo eso? ¿Qué es la camiseta? ¡La camiseta la sentís, la con*** de tu madre!", concluyó ofuscado el mítico delantero.

No es la primera vez que el exfutbolista arremete contra la 'Albiceleste'. El pasado marzo, al ser consultado sobre el rendimiento del combinado argentino luego de la derrota por 3 a 1 ante su par de Venezuela, en un amistoso de cara a la Copa América, dijo: "Argentina no va a ganar un partido. Lo lamento, porque yo me siento muy argentino".

Maradona, quien venía desempeñándose como director técnico del club mexicano Dorados de Sinaloa, dejó su cargo la semana pasada por "consejo médico", según su abogado Matías Morla. El exastro argentino se someterá a dos operaciones, de hombro y de rodilla, y permanecerá un tiempo en Buenos Aires, detalló el letrado.