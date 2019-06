"Nadie le obligó a firmar aquí": el presidente del PSG rompe el silencio y carga contra Neymar

El presidente del Paris Saint Germain (PSG), el catarí Nasser Al-Khelaifi, ha roto su silencio y cargó contra una de las dos estrellas del club, el brasileño Neymar Jr., de quien dijo que "nadie le obligó" a fichar por el conjunto parisino.

En una entrevista con la revista France Football, Al-Khelaifi aseveró que en el PSG deben militar futbolistas que "se sientan orgullosos de vestir" su camiseta, y "no aquellos que hacen el trabajo cuando les conviene". "No están aquí para complacer. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas", agregó.

"Quiero jugadores dispuestos a dar todo para defender el honor de la camiseta y unirse al proyecto del club. Aquellos que no quieran o no entiendan, lo discutimos. Por supuesto, hay contratos que deben respetarse (Neymar tiene contrato con el PSG hasta el 2022), pero ahora la prioridad es nuestro proyecto (…) Nadie le obligó a firmar aquí. Nadie lo empujó. Él vino a sabiendas para unirse a un proyecto", dijo el empresario.

En la entrevista, el presidente del PSG también habló de su otra estrella, el francés Kylian Mbappé: "Él quiere participar más en nuestro proyecto para crecer con el equipo. Pero le expliqué que las responsabilidades no se piden. Hay que ir por ellas, a veces incluso arrancarlas", comentó Nasser Al-Khelaifi, destacando estar seguro "al 200 %" de que Mbappé seguirá en el PSG.

Desde que Neymar llegó al club galo en agosto del 2017 ha tenido mucho más protagonismo fuera de los terrenos de juego que dentro. La prensa internacional incluso informa que el agente del brasileño, Pini Zahavi, quien se encargó de llevarlo del F.C. Barcelona al PSG, ha iniciado los movimientos para llevar a 'Ney' de regreso al fútbol español, donde podría fichar por el conjunto catalán o por el Real Madrid.

