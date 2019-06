Joven argentina denuncia que fue a comprar ropa y le tomaron fotos intimas por debajo del probador

En la ciudad de Bahía Blanca, Argentina, una joven denunció que el propietario de una tienda de ropa le tomó a escondidas fotos mientras se cambiaba en el probador del local.

Según escribió Pamela Cáceres en su cuenta de Facebook, el sábado pasado fue a la tienda y pidió probarse una remera que estaba en exhibición. Una vez en el probador, se dio cuenta de que el propietario de la tienda, que la había atendido, le estaba sacando fotografías por debajo del cortinaje, con la cámara frontal de su celular.

"Me cambié rápido, salí del probador y le dije que me dé su celular, que lo vi sacándome fotos y que iba a llamar a la Policía", cuenta la agraviada. Sin embargo, el hombre se resistió a entregarle su 'smartphone'.

"Perdoname, 'negri', no sé qué me pasó. Te regalo la prenda. No digas nada, voy a perder a mi familia", respondió el acosador.

Según relata la joven, como no había más nadie en el local, salió rápido y contuvo la puerta para que el sujeto no saliera mientras ella llamaba a la Policía. Luego hizo una denuncia en la Comisaria de la Mujer, pero entiende que lo más probable es que el abusador siga teniendo su local, ya que no hubo pruebas de lo sucedido.

"¡Hago esto público solo para que tengan cuidado, chicas! Y si a alguna le pasó y no dijo nada, denuncien (...) ¡que te saquen fotos íntimas sin tu consentimiento es acoso, por favor, cuídense de ese lugar!", concluyó Cáceres.