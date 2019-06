VIDEO: Una estudiante de aviación pregunta a Putin si las mujeres podrán pilotar cazas o aviones de asalto en Rusia y esta es su respuesta

En el marco de la 'Línea directa' con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que se celebró este jueves, una estudiante de la Escuela Superior de Pilotos de Aviación Militar de Krasnodar, formuló una pregunta al mandatario sobre si las mujeres podrían pilotar aviones de combate.

Durante su intervención, Alla Samkova comentó que en el futuro a las chicas les gustaría sentarse frente a los controles no solo de aeronaves de transporte militar. "¿Podremos aprender a manejar otro tipo de aeronaves, además de las de transporte militar? Por ejemplo, cazas o aviones de asalto. Pienso que podemos hacerlo tan bien como los hombres", cuestionó la joven.

En respuesta, el mandatario dijo que no ve ningún obstáculo, ya que "no hay nada inaccesible para las mujeres" en las Fuerzas Armadas de Rusia. "Bueno, si su preciosa trenza cabe en el casco de piloto no veo otras limitaciones que le impidan servir en la aviación de asalto", contestó Putin.

