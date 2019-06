FOTO: Un productor de la agencia Ruptly es herido por una bala de goma durante los disturbios en Tbilisi

Un productor de la agencia Ruptly ha sido herido en la espalda al golpearle una bala de goma durante las protestas que están teniendo lugar en la capital georgiana, Tbilisi.

El periodista fue trasladado en ambulancia a un hospital local con una herida sangrando en la espalda.

En el momento de la lesión, el hombre dirigía una retransmisión de los disturbios, pero la señal se interrumpió al resultar herido.

RT / Reuters

"Traté de filmar todo lo posible. Cuando ya usaron el gas [lacrimógeno], me di la vuelta para salvarme de alguna manera y no asfixiarrme. Y de repente, sentí un dolor agudo en el hígado, en la espalda, veo que ya hay sangre en mis manos e inmediatamente me dirigí a una ambulancia", relató el productor de Ruptly.

El Ministerio de Salud de Georgia ha informado que 52 personas heridas en las protestas han sido hospitalizadas. "Durante la dispersión [de la protesta], 52 personas han resultado heridas; 38 de las cuales son fuerzas de orden y los demás son participantes de la manifestación", ha informado a la agencia TASS una portavoz del Ministerio de Salud del país del Cáucaso.