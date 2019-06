Reportan una caída de Facebook en diferentes países

Este jueves se ha registrado una caída de Facebook en varios países, según datos de la plataforma DownDetector.

El mayor problema de funcionamiento de la red social se experimenta principalmente en la costa este y oeste de EE.UU., México y el Reino Unido.

DownDetector.com

De acuerdo con el portal, las fallas fueron detectadas a partir de las 5:52 EDT (9:52 GMT). Cerca del 50 % de los usuarios reportó un apagón total del servicio, un 28 % tuvo inconvenientes en la sección de noticias y un 21 % aseguró que no podía acceder a su cuenta.

Problemas similares también fueron reportados en Messenger, la plataforma de mensajería de Facebook. De los 936 reportes recibidos, cerca del 45 % informó que no recibía mensajes, un 31 % que no podía conectarse al servidor y un 23 % no era capaz de entrar en su cuenta.