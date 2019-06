Justicia ecuatoriana procesará en libertad al sueco Ola Bini, vinculado a Assange

La Corte Provincial de Pichincha, Ecuador, aceptó el pedido de 'habeas corpus' al ciudadano sueco Ola Bini, para que se levante la prisión preventiva en su contra, tras 70 días de detención. Esta decisión le permitirá ser procesado en libertad.

El 'habeas corpus' fue solicitado por la defensa de Bini, joven de 37 años que ha sido vinculado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Al sueco lo acusan de presuntamente atacar la integridad de sistemas informáticos en el país. El procesado saldrá de la prisión este viernes.

Ola Bini en la sala 7 de la Corte Provincial de Pichincha en la audiencia de hábeas corpus.

Los argumentos en la audiencia de este jueves fueron presentados por los abogados Mario Melo, Iván Escandón y Alejandro Baño, miembros del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH).

Los juristas argumentaron que la detención de Bini fue arbitraria e ilegal; además "no se le informó las razones de su detención ni hubo una boleta legal de encarcelamiento".

En pocos minutos, Mario Melo, Iván Escandón y Alejandro Baño, en la audiencia de hábeas corpus de #OlaBini en la sala 7 de la Corte Provincial de Pichincha.

También señalaron que la Fiscalía de Ecuador no ha establecido qué sistema atacó Bini, cómo lo hizo o cuándo. En la audiencia no estuvo presente la jueza Yadira Proaño, quien debía justificar la detención del ciudadano sueco.

Falta de precisiones

Bini está detenido en el país andino desde el pasado 11 de abril, el mismo día que Assange fue despojado de su asilo diplomático y arrestado por la Policía británica.

Según han dicho públicamente sus abogados, no ha avanzado mucho el caso, debido a la falta de pruebas contra el sueco.

Hasta ahora, se conoce que la Fiscalía de Ecuador presentó como elementos de convicción contra Bini computadoras, celulares, libros relacionados con 'hackeo' electrónico, memorias externas y cables USB; además del registro de sus viajes al exterior y el pago de sus cuentas de internet, que suman alrededor de 230.000 dólares, de 2015 a 2019.

El pasado 29 de mayo, la jueza Proaño decidió no darle la libertad bajo fianza a Bini porque ─argumentó─ la Fiscalía no ha dado precisiones del supuesto daño causado por Bini, y por lo tanto no se puede fijar un monto de fianza.

Moreno y Romo a declarar

Sobre este caso fueron llamados a declarar presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y la ministra del Interior, María Paula Romo. La cita fue establecida para el pasado 12 de junio, pero ninguno acudió, sino que enviaron sus declaraciones por escrito a través de su abogado.

La citación a Moreno y Romo se hizo a petición de los abogados defensores de Bini, Carlos Soria y José Charry, debido a las declaraciones públicas que han hecho estos funcionarios desde que el sueco fue detenido.

Romo, el día de la detención de Bini, dijo a la prensa que se trataba de "una persona muy cercana" a WikiLeaks que vivía en Ecuador. Precisó que la detención se realizó "simplemente con fines de investigación".

Entretanto, Moreno, en un debate en el Diálogo Interamericano, un laboratorio de ideas especializado en Latinoamérica, con sede en Washington (EE.UU.), en abril, dijo que el sueco fue sorprendido 'hackeando' cuentas de gobierno y personales.

Además, en una entrevista con la periodista Patricia Janiot, el mandatario detalló que Bini "fue encontrado con evidencias que serán analizadas". Agregó que el joven "visitaba frecuentemente a Assange en la Embajada, seguramente recibía instrucciones de lo que tenía que hacer".