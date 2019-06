Publican una versión inédita de una canción interpretada por Freddie Mercury

El músico y compositor británico Dave Clark ha publicado una versión desconocida de la canción 'Time' interpretada por Freddie Mercury. La canción, escrita por el propio Clark y grabada en 1986, formaba originalmente parte de la banda sonora del musical del mismo nombre.

En la composición, la voz de Mercury se complementa con coros, percusión y otros instrumentos. Pero ahora se ha descubierto un ensayo temprano de la canción con una toma vocal diferente, acompañada solo por un piano.

La canción, que ha sido rebautizada como 'Time Waits for No One' ('El tiempo no espera a nadie'), se estrenó en BBC Radio 2. "Cuando lo grabamos por primera vez, fui a Abbey Road y terminamos con Freddie y el piano. Se me puso la piel de gallina. Fue mágico", confesó Clark a la emisora británica.

Tras una década de búsqueda, Clark encontró aquella grabación de ensayo en 2017, después de lo cual le pidió al teclista original, Mike Moran —quien trabajó en la canción en 1986—, que grabara una nueva pista de piano.

El trabajo en la nueva versión de la canción tomó casi dos años. Clark la describió como una "actuación mágica". "Se me puso la misma piel de gallina que cuando la escuché por primera vez", admitió. Se ha subido a YouTube un clip creado a partir de imágenes de archivo de Freddie Mercury.

