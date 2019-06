Trump: "Mi aprobación por los hispanos subió un 17 % porque soy severo con los migrantes"

El presidente de EE.UU, Donald Trump, considera que ha sido "muy duro" con Cuba lo que, según él, le favorecerá a la hora de conseguir el voto latino en las elecciones presidenciales de 2020.

"¿Busca el voto latino?", preguntó el periodista cubano-estadounidense José Días-Balart en una entrevista a Telemundo, la primera concedida por el presidente a un medio latino.

"Sí, y me fue bien la última vez, sorprendentemente, y creo que me irá mejor esta vez (...) porque he sido muy duro con Cuba. Vamos a resolver el problema de Cuba como se debe, no de la manera que hizo Obama, que fue un desastre que yo revoqué. Vamos a encargarnos de Cuba", respondió.

"¿Venezuela?", continuó el mandatario."¿Quién será más severo con Venezuela y con Maduro que yo?". Entonces, el periodista comenta que nada ha cambiado desde que reconoció en enero al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

"Es un proceso. Lo de Venezuela es terrible (...) Fue uno de los países más ricos y ahora la gente se está muriendo de hambre, no tiene agua, no tiene comida. Hemos sido muy, muy duros (...) pero yo digo que no lo suficiente", argumentó Trump, que responsabilizó a Cuba de la situación en este país.

"La gente de Venezuela es genial, pero ha sido diezmada por dos individuos que han sido terribles a través de los años", comentó en referencia al fallecido Hugo Chávez y al actual presidente Nicolás Maduro, a quien tildó de "dictador".

Inmigración

Trump también afirmó haber sido severo con los inmigrantes algo que, dijo, le permitió subir 17 puntos en las encuestas entre los latinos.

"Subí 17 puntos porque soy severo. Los hispanos quieren que sea severo con la política de la frontera. No quieren que venga alguien a quitarles el trabajo. No quieren que vengan criminales. Ellos entienden la situación en la frontera mejor que nadie", añadió.

Días-Balart recordó al presidente las familias separadas en la frontera por la política de "cero tolerancia" y cómo 2.800 niños se reunieron con sus padres el año pasado, mientras que el Gobierno desconoce cuántos siguen alejados de sus progenitores.

Trump contestó que no fue él quien implantó esa ley y culpó de ello a la Administración del expresidente Barak Obama. "Yo fui quien cambió el plan. Yo heredé una política de separación, pero la cambié y reuní a las familias", aseveró.

"¿Tiene algo en contra de los inmigrantes?", cuestionó Días-Balart. "Me encantan los inmigrantes. Nuestro país lo hicieron los inmigrantes. Es más, yo quiero que la gente entre en este país", sentenció Trump, que el pasado martes anunció que se dará inició a la "expulsión de millones de inmigrantes ilegales".

Volviendo al voto latino, el periodista expresó el temor de muchos latinos por lo que ocurre en la frontera y el plan de Trump de deportar a millones de personas.

– "Ellos quieren que lo haga. Están aquí ilegalmente", aseguró Trump.

– "Señor presidente, no es lo que quieren", replicó el periodista.

– "Sí lo es (...) No quieren perder sus trabajo, sus salarios altos y no quieren criminalidad", asintió el mandatario.

México, por el momento, un amigo

Trump subrayó que "esta semana" considera "amigo" a México, tras el acuerdo firmado en materia migratoria. "México está haciendo un gran trabajo. Por eso no aprobé los aranceles", aseveró.

"México no necesita que millones de personas atraviesen su país", afirmó para después añadir que no le gustaría "imponer aranceles" a este país. "Sería altamente costoso y no sé si México lo podría solventar", recalcó.

