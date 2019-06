"Ya has acabado": La excampeona de la WWE Nikki Bella revela que un quiste en el cerebro la obligó a abandonar la lucha libre

La excampeona de la World Wrestling Entertainment (WWE), Nikki Bella, reveló este miércoles, durante el programa 'The Tonight Show', donde apareció junto a su hermana Brie, que no volverá a la lucha libre debido a un quiste en su cerebro.

Nikki explicó que había planeado regresar al ring para competir con su hermana por otros títulos después de la cirugía en el cuello, a la que tuvo que someterse años atrás. "Siempre he tenido problemas de cuello y después de la cirugía no me ha ido bien", así que "sentí que necesitaba un chequeo" antes de regresar al ring, contó la deportista.

Sin embargo, ese examen reveló que Nikki "tenía una hernia discal" por encima de donde se realizó la cirugía y tenía "inflamación alrededor del metal", además de un quiste en el cerebro.

"Así que [los medicos] me dijeron: 'Ya has acabado. No más, estás fuera'. Así que no tuve elección", subrayó la luchadora.

"Es súper aterrador"

Posteriormente, la estrella de la WWE detalló al portal TMZ que el quiste resultó ser benigno.

"Es súper aterrador, por supuesto, es algo que nunca vas a escuchar. Pero estoy muy agradecida, estoy agradecida por mi salud y de que sea benigno. Es algo que debes vigilar el resto de tu vida porque nunca sabes cómo puede cambiar", señaló Nikki.

Varios fanáticos habían especulado sobre el regreso al ring de las 'Bella Twins', después de que aparecieran detrás del escenario en el evento Raw de la WWE, que se celebró el pasado 17 de junio en Los Ángeles (EE.UU.), poco después de que anunciaran su retiro de la lucha libre.