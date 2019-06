"No me estoy muriendo": Maradona arremete contra los periodistas que afirmaban que sufre alzhéimer

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona ha recurrido a las redes sociales para desmentir las informaciones que indicaban que el 'Pelusa' sufre el mal de Alzheimer.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Maradona arremetió contra los medios que afirmaban que él sufre principio de alzhéimer. "Mienten. Hablan de alzhéimer y no saben lo que quiere decir la palabra alzhéimer (…) La gente que tiene esta enfermedad se muere. Yo no me estoy muriendo", aseveró Maradona.

Asimismo criticó a los periodistas que pretendían crear "confusión" con su salud. "Esto es no saber hacer periodismo, es querer agarrar el camino más corto y querer ganarle el primer puesto al otro. Yo no. Yo gané el primer puesto jugando al fútbol", agregó.

Previamente, su representante, Matías Morla, ya había desmentido los reportes de la prensa y aclaró que Maradona había dejado su cargo como entrenador del equipo mexicano de segunda división Dorados de Sinaloa para atender su salud ya que se iba a someter a una operación de su hombro y rodilla.

