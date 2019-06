VIDEO: Captan un calamar gigante en las profundidades del golfo de México

Un grupo de investigadores estadounidenses logró grabar a un calamar gigante de más de tres metros de longitud durante una expedición en el golfo de México, de acuerdo con un comunicado publicado este 20 de junio por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El video es el resultado de una operación de 15 días y fue posible gracias a que los expertos desarrollaron una nueva cámara especial llamada Medusa. Esta hazaña, captada a una profundidad de 759 metros, ofrece pistas raras y útiles sobre el hábitat de este cefalópodo y sus métodos de caza.

"La gente comenzó a aglomerarse, gritando, pero tratando de no emocionarse, porque teníamos que estar seguros de que realmente era lo que pensábamos que era", afirmó a The New York Times la oceanógrafa Edith Widder, quien participó en el proyecto.

Widder asegura que Medusa, a diferencia de los vehículos operados por control remoto y los sumergibles, no ahuyenta a los habitantes del océano, lo que facilita las observaciones. El aparato emplea una luz roja —que la mayoría de las criaturas marinas no pueden ver— y una especie de 'señuelo óptico' en forma de anillo de luces LED, que se asemeja a una medusa bioluminiscente, capaz de atraer a grandes habitantes de las profundidades.

Widder, quien también es la fundadora de la Asociación de Investigación y Conservación del Océano, hizo parte del equipo de científicos que en el 2012 logró grabar el primer video de un calamar gigante en su hábitat natural, cerca de las islas japonesas de Ogasawara.

