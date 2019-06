VIDEO: Científicos enseñan a focas 'cantar' un clásico tema de 'Star Wars' y los resultados son sorprendentes

Un grupo de científicos de la Universidad de St. Andrews (Escocia, Reino Unido) ha enseñado a unas focas grises a imitar los sonidos del habla humana, así como melodías de populares canciones que incluyen un tema infantil, y hasta una de la saga 'Star Wars'.

Los investigadores publicaron los resultados de su trabajo este jueves en la revista Current Biology, donde sus autores indican que las habilidades mostradas por las focas grises (Halichoerus grypus) podrían ayudar a desarrollar nuevos métodos para estudiar los trastornos del habla en las personas.

En el ensayo, los científicos trabajaron con tres focas desde su nacimiento, entrenándolas a copiar nuevos sonidos cambiando sus formantes. "Los formantes son bandas de frecuencia enfatizadas en nuestros sonidos del habla", explicó el biólogo Vincent Janik, coautor de la investigación, en declaraciones al portal NewScientist. "Son partes de nuestros sonidos del habla que modificamos para codificar información. Por ejemplo, las diferentes vocales solo difieren en sus formantes", agregó.

En primer lugar, los investigadores entrenaron a los animales a imitar secuencias de sonidos de sus propios repertorios, y luego las adiestraron para que crearan 'melodías' con esos sonidos. Una vez que los animales alcanzaron una tasa de precisión del 80 % en esa tarea, pasaron al aprendizaje de los sonidos de las vocales.

"Se necesitan cientos de ensayos para enseñar a las focas lo que queremos que hagan, pero una vez que lo han asimilado, pueden imitar un nuevo sonido bastante bien en el primer intento", dijo Janik.

Uno de los mamíferos usados en el estudio incluso consiguió imitar melodías de populares canciones, como el tema infantil 'Campanita del lugar' ('Twinkle Twinkle Little Star') o las clásicas melodías que suenan en 'Star Wars'.

Algo "bastante impresionante"

"Me sorprendió lo bien que las focas copiaron los sonidos de modelo que les reproducimos", relató por su parte Amanda Stansbury, autora principal del estudio. "Las imitaciones no fueron perfectas, pero dado que no son sonidos típicos de las focas, es bastante impresionante. Nuestro estudio realmente demuestra cuán flexibles son las vocalizaciones de esos animales. Estudios previos solo proporcionaron evidencia anecdótica de esto", añadió.

Según Vincent Janik, dado que las focas utilizan las mismas estructuras neuronales y anatómicas que los humanos para producir sonidos, proporciona un buen sistema modelo para estudiar el desarrollo del lenguaje humano. "Sorprendentemente, los primates no humanos tienen habilidades muy limitadas en este ámbito", aseguró el biólogo de la Universidad de St. Andrews.

