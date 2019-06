Trump dice no querer una guerra con Irán pero si sucede "habrá una destrucción como nunca antes vista"

"No estoy buscando una guerra y, si la hay, habrá una destrucción como la nunca han visto antes". Estas fueron las palabras del presidente de EE.UU., Donald Trump, este viernes en una entrevista con la NBC.

Las palabras del mandatario estadounidense tienen lugar luego de que trascendiera que había aprobado llevar a cabo una ofensiva contra Irán, después de que este país derribara un dron de reconocimiento estadounidense. Trump acabó suspendiendo la agresión.

En entrevista con el periodista Chuck Todd, Trump habló sobre dichos ataques y el proceso de toma de decisiones que lo llevó a detenerlos.

El presidente subrayó que antes de dar a los militares la orden final, no había aviones en el aire rumbo a territorio iraní. "No, pero [despegarían] muy pronto, y las cosas habrían llegado al punto de no retorno", declaró.

"No pueden tener armas nucleares"

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca señala que no existen condiciones previas para una ronda de conversaciones con Teherán. En este contexto, destacó que el diálogo deberá estar centrado en la desnuclearización de Irán.

"No pueden tener armas nucleares. Y si quieres hablar de ello, bien. De lo contrario, pueden vivir en una economía destrozada por mucho tiempo", advirtió Trump.