"No es parte del trato": Turquía afirma que EE.UU. no le puede expulsar del programa del F-35

EE.UU. no puede forzar a Turquía a salir del programa de los F-35 sin el consentimiento de otras de las partes firmantes del acuerdo de desarrollo de esos cazas furtivos, ha advertido Ismail Demir, jefe del Departamento de la Industria de Defensa de Turquía.

"Ningún país puede decir que no te quiere y luego eliminarte del programa", aseveró Demir este viernes, según cita Reuters. "Esto no es parte del trato, esto no es algo sobre lo que simplemente se pueda decir 'te excluyo'", añadió.

El programa del F-35, el arma más costosa de la historia, depende de la colaboración de nueve naciones —Australia, Canadá, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Noruega, Turquía, Reino Unido y EE.UU.— involucradas en la produccción de componentes del caza y en la adquisición de las aeronaves.

"El proyecto F-35 es una colaboración y en ninguna parte del acuerdo se permite una eliminación unilateral de un país", reiteró Demir.

La decisión de Ankara de comprar los complejos de misiles S-400 Triumf ha provocado un rechazo categórico de parte de Washington, que ha amenazado con excluir a la parte turca del programa argumentando que ese armamento ruso no es compatible con los sistemas de defensa de la OTAN e incluso pone en peligro a los F-35.

Compra de los S-400

En concreto, el Pentágono estableció este 31 de julio como fecha límite para que Turquía renuncie a comprar los S-400. Anticipando la concreción de la compra de esos sistemas, que muy pronto comenzarían a llegar a Turquía, EE.UU. ha cesado los entrenamientos de los pilotos turcos en los F-35.

Entretanto, Washington recuerda que Ankara corre el riesgo de desencadenar las sanciones en el marco de la estadounidense Ley para Contrarrestar a los Adversarios a través de Sanciones (CAATSA) si prosigue con la adquisición de los sistemas rusos.

Demir, sin embargo, apunta a que su país se mantiene en firme con esa compra. "Nuestra industria de defensa produce piezas para el F-35, por lo que, en el caso de que se impongan sanciones, nuestra industria experimentará un momento difícil, pero luego lo superaremos", indicó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!