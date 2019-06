David Gilmour subasta sus guitarras y recauda 21 millones de dólares para combatir el cambio climático

El legendario líder de la banda Pink Floyd, David Gilmour, vendió este jueves 126 guitarras de su extensa colección personal por más de 21 millones de dólares en una subasta de caridad en Nueva York.

La Fender Stratocaster de 1969, conocida como 'Black Strat', que fue utilizada para la grabación de álbumes como 'The Wall' (1979), 'The Dark Side of the Moon' (1973), y 'Wish You Were Here' (1975) se vendió por 3,9 millones, lo que supone un nuevo récord mundial para un guitarra en una subasta.

Gilmour reveló que el dinero recibido se destinará a ClientEarth, que financia a abogados y expertos ambientales en la lucha contra el cambio climático.

"La crisis climática global es el mayor desafío que enfrentará la humanidad, y estamos a pocos años de que los efectos del calentamiento global sean irreversibles. Necesitamos un mundo civilizado que continúe para todos nuestros nietos y más allá, en el que se puedan tocar estas guitarras y cantar canciones", dijo la leyenda del rock británico.