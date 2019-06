La Policía acude a la casa de Boris Johnson después de oírse gritos y golpes denunciados por un vecino

Un vecino preocupado de Boris Johnson llamó la madrugada de este viernes a la Policía londinense por unos "gritos y golpes" procedentes del hogar del exministro británico que actualmente comparte con su pareja, Carrie Symonds, exjefa de prensa del Partido Conservador que colaboró en su campaña política.

Tres vehículos policiales llegaron a la dirección en cuestión de minutos, pero abandonaron el lugar después de que Johnson y Symonds aseguraran a los oficiales que estaban a salvo, confirmó la Policía.

No obstante, el vecino grabó en audio todo el altercado y pasó el archivo al periódico The Guardian. El rotativo informa que el candidato a sustituir la primera ministra saliente, Theresa May, le gritaba a su pareja: "Sal de mi apartamento", "déjame en paz" y "sal de mi maldito portátil", entre otras cosas.