Alto cargo de seguridad iraní: "EE.UU. obstaculiza la plena reconciliación entre Teherán y Bagdad, y crea una brecha entre los poderes regionales"

Irán considera que la seguridad en el Golfo es vital y no tiene la intención de atacar a nadie, dijo a RT el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la república islámica, Ali Shamkhani. El alto funcionario iraní acusa a Washington de sembrar la discordia en la región.

Shamkhani asegura que su país quiere aliviar las tensiones con todos sus vecinos, árabes y no árabes, ya que comparten una historia y una cultura comunes. Además, esto proporciona un fundamento para analizar un posible tratado integral de no agresión que también podría incluir a Irak.

"Hay mucha evidencia de relaciones de hermandad entre las potencias regionales. Esto podría haber allanado el camino para un acuerdo o un tratado [sobre la no agresión]", asevera el alto cargo. Sin embargo, EE.UU. está obstaculizando la plena reconciliación entre Teherán y Bagdad, lo que crea deliberadamente una brecha entre los poderes regionales, muchos de los cuales son aliados estadounidenses que albergan sus instalaciones militares.

"Por supuesto, las fuerzas externas que tienen bases militares en los países de la región no lo permiten. Estas fuerzas no permitirán que estos países actúen de acuerdo con su propia voluntad", lamenta Shamkhani.

Contrariamente a la retórica de Washington, que retrata a Irán como la amenaza que justifica una acumulación de militares estadounidenses en Oriente Medio, Shamkhani argumenta que es EE.UU. el que representa la mayor amenaza para la estabilidad regional al fomentar las tensiones en el Golfo. Desde mayo, bajo el pretexto de la presunta amenaza iraní, EE.UU. ha desplegado en la región un grupo de ataque de portaaviones, bombarderos estratégicos B-52 de largo alcance, aviones de vigilancia, una batería de misiles Patriot y 2.500 soldados adicionales.

"Su presencia en el Golfo es la principal fuente de tensión en la región. Es necesario calmar estas tensiones para que los poderes regionales puedan ayudarse y confiar unos en otros mientras no permiten que otras partes interfieran con sus asuntos internos", advierte Shamkhani.

Campaña en interés de Israel

El alto cargo argumentó que la República Islámica ha sido víctima de una campaña de desinformación descontrolada emprendida en interés de Israel.

"Todo lo que se dice sobre nosotros son afirmaciones y mentiras sin fundamento, difundidas en interés de un Estado ubicado en la región. Estoy hablando de Israel, que ha ocupado y continúa reteniendo territorios islámicos", explica.

Shamkhani señala que su país ha sido demonizado en los medios de comunicación israelíes y occidentales durante mucho tiempo, pero insiste en que no está amenazando a nadie "ni en el golfo Pérsico ni a nuestros vecinos del norte".

"No tenemos ninguna intención de apoderarnos de los territorios de nadie. Nuestro único objetivo es garantizar el bienestar de los pueblos de la región y fomentar la cooperación entre ellos", asegura.



"No nos tomamos en serio las amenaza y las declaraciones contradictorias [de Trump], pero, al final, es necesario no olvidar que la República Islámica de Irán no es Irak o Afganistán", recuerda el funcionario, subrayando que su país es un "Estado grande" que puede tomar represalias contra cualquier invasor.

Tensiones en aumento

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán siguen en aumento, después de que la República Islámica derribara este miércoles el dron militar estadounidense RQ-4 Global Hawk cerca del estrecho de Ormuz. Teherán sostiene que la aeronave de vigilancia había ingresado a su espacio aéreo en la provincia de Hormozgán al momento de su derribo, pero Washington afirma que en ningún punto de su trayecto el dron salió del espacio aéreo internacional.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que el incidente pudo haber sido involuntario y obra de alguien "relajado y estúpido", pero afirmó que en Irán se cometió "un error muy grande" con esta acción.

Este viernes, Trump había asegurado que "siempre está sobre la mesa" una acción militar contra Teherán hasta que se resuelva la situación actual, agudizada luego de que la Guardia Revolucionaria iraní destruyera el dron estadounidense de vigilancia.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó que quiso atacar Irán pero decidió cancelar la operación a diez minutos de su inicio tras ser informado de que provocaría la muerte de 150 personas. Más tarde, el presidente estadounidense declaró que no desea una guerra con el país persa, pero "si la hay, habrá una destrucción como nunca han visto antes".