¿Adios a CR7?: Los planes del nuevo técnico de la Juventus para que Ronaldo "rompa nuevos récords"

Maurizio Sarri se posesionó esta semana como nuevo técnico de la Juventus de Turín italiana. En la rueda de prensa en la que fue presentado oficialmente, el exentrenador del Chelsea aseguró que estaba muy interesado en ayudar a la estrella del equipo, Cristiano Ronaldo, a batir aún más récords.

"En los últimos años me he encontrado entrenando jugadores fuertes, muy fuertes en el Chelsea, pero aquí [en la Juventus] vamos a un nivel más alto. Aquí hablamos de la cima mundial. Es emocionante, [Cristiano] tiene casi todos los récords del fútbol mundial. Me gustaría ayudarlo a romper algunos nuevos, sabiendo que contribuí a ello", manifestó Sarri.

El nuevo técnico de la Juventus, el italiano Maurizio Sarri. / Michael Probst / AP

Por tal motivo, y casi inmediatamente después de su llegada al equipo, el seleccionador italiano voló a Francia para reunirse con el astro portugués —quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones— para anunciarle sus planes para la próxima temporada.

El técnico arribó este viernes a la Riviera Francesa, donde junto con Fabio Paratici, director deportivo de la Juve, mantuvo una reunión con Ronaldo, según información de la prensa italiana. Al parecer, la idea es hacer un ligero cambio en la posición del delantero, que incluso podría hacer que su famoso apodo 'CR7' fuera otro.

El estratega busca pasar al portugués de jugar como extremo (7) a operar como un '9', es decir, como delantero centro con ánimo de que el cinco veces ganador del Balón de Oro sea más productivo. Por lo general, el clásico centrodelantero es el encargado de anotar la mayoría de los goles; son jugadores con muy buena puntería, reflejos rápidos y buscan crear espacios.

De esta manera, Sarri busca implementar una formación 4-3-3 o 4-3-1-2 la próxima temporada, cuyo ataque estaría dirigido por el futbolista portugués. El italiano también tiene la intención de hablar con otros jugadores para adaptar sus tácticas. Los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín —cedido por la Juventus al Chelsea— podrían ser claves en la nueva estrategia, según confesó.

