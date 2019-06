Una periodista de ELLE acusa en su libro a Trump de violarla hace 23 años y el presidente afirma que la obra debe venderse en la sección de ficción

La periodista y columnista de la revista ELLE, E. Jean Carroll, acusó en su libro 'What Do We Need Men For?' ('¿Para qué necesitamos a los hombres', en inglés) al presidente de EE.UU., Donald Trump, de violarla hace 23 años. Un capítulo de la obra fue publicado este 21 de junio en la revista New York Magazine.

La escritora, de 75 años, no usó el nombre del mandatario norteamericano en su texto, pero hizo una referencia evidente a su personalidad al afirmar que "era rubio" y "creció para ser el presidente de Estados Unidos". Además, el título del material publicado indica de forma inequívoca de quién se trata y dice: 'Hombres horribles. Donald Trump me asaltó en el probador de Bergdorf Goodman hace 23 años. Pero no es el único en la lista de hombres terribles en mi vida'.

La historia en cuestión habría tenido lugar en otoño de 1995 o en primavera de 1996, cuando Carroll tenía 52 años. De acuerdo con su libro, la periodista encontró al "número 20" en la lista de los hombres más horribles en su vida en la tienda Bergdorf Goodman, cuando este quería comprar un regalo para su pareja. El propio hombre propuso elegir algo en la sección de lencería y luego pidió a Carroll probarse un body. Según sus declaraciones, en aquel momento en la sección no había asistentes y la puerta del probador estaba abierta, aunque normalmente estaba cerrada antes de que un cliente entrara.

Carroll relató que al cerrarse la puerta del probador Trump se abalanzó sobre ella y la empujó contra la pared. La mujer se golpeó la cabeza y entonces el hombre trató de besarla. La periodista logró empujarlo, pero Trump realizó un nuevo intento de lanzarse sobre ella, la apretó con su hombro y le quitó las medias.

"Al instante, todavía vestido con traje de negocios, camisa, corbata, chaqueta de traje, abre el abrigo, se desabrocha los pantalones y apretando los dedos alrededor de mi zona privada, mete su pene a medias o completamente, no estoy segura, en mí", afirmó. El proceso duró "no más de 3 minutos", señaló, añadiendo que luego la mujer salió corriendo de la tienda.

"Tiene 200 abogados. Te enterrará"

Tras el suceso, Carroll relató a dos de sus amigas —que son periodistas— lo que le pasó en Bergdorf Goodman y una de ellas le aconsejó denunciar la violación a la Policía, mientras que otra la instó a olvidar el incidente o no decir nada. "Tiene 200 abogados. Te enterrará", citó sus palabras.

Carroll escribió que las cámaras de vigilancia podrían haber grabado a Trump con ella en la tienda, pero lo que sucedió en el probador probablemente no era visible claramente. Sin embargo, informó que desde la empresa habían indicado que ya no disponen de las grabaciones de aquel período.

Destacó que no había relatado el suceso antes porque tenía miedo a posibles amenazas y represalias después de que denunciara la agresión. De acuerdo con el texto, después del suceso nunca más ha tenido sexo en su vida.

Respuesta de Trump

Por su parte, el presidente estadounidense negó las acusaciones descritas en el libro. "Nunca me he encontrado con esta persona en mi vida", dijo, a pesar de que el material publicado contiene una foto, hecha en 1987, que muestra a Trump con su esposa de entonces, Ivana Trump, y Carroll con su marido de entonces, John Johnson, durante una fiesta.

Trump, citado por The New York Times, hizo hincapié en que de esta manera Carroll trata de vender su nuevo libro, que debe estar "en la sección de ficción".

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!