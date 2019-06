VIDEO: Cámara corporal capta el momento del ataque de un hombre armado que mató a una agente novata tras dispararle varias veces

La Policía de Sacramento (California, EE.UU.) publicó este viernes las imágenes de la cámara corporal de un agente que captan los disparos de un hombre armado a dos oficiales. Uno de ellos falleció: era la joven Tara Christina O'Sullivan.

Tara Christina O'Sullivan murió este miércoles a los 26 años en el hospital horas después de recibir varios disparos. La novata agente se encontraba atendiendo una llamada por disturbios domésticos y ayudando a una mujer a recoger sus pertenencias y abandonar una vivienda en el norte de Sacramento.

Según el informe, O'Sullivan y su oficial de entrenamiento, Daniel Chip, encontraron que la puerta principal de la vivienda estaba bloqueada y se convencieron de que el sospechoso podría estar dentro.

La cámara captó a Chip tratando de convencer a Adel Sambrano Ramos, de 45 años, de que los agentes no le harían daño. "No estás bajo arresto, no estás en problemas, amigo", le dijo el policía.

Mientras estaban en la puerta se sintieron varios disparos procedentes del interior. "¿Estas bien?", preguntó Chip a su joven compañera. "Es un rifle de alta potencia. Sal de aquí ahora", continuó el agente mientras se escuchan más disparos. Pero O'Sullivan había sido alcanzada.

La joven policía fue llevada al hospital 45 minutos después de haber sido atacada, ya que sus compañeros no pudieron acercarse a ella porque Ramos continuaba disparando. En total, el atacante siguió baleando durante más de cuatro horas en al menos 30 ocasiones diferentes.

Sin embargo, tras varias horas de negociaciones, los agentes lograron convencer al varón, quien al final se entregó. Está arrestado por cargos de asesinato.