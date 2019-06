Diario oficial chino sobre la guerra comercial: "En EE.UU. solo quieren ser 'ganadores' pero no entienden que no pueden ganar"

EE.UU. debería tomar en cuenta los intereses de su propio pueblo, de sus industrias y de la comunidad internacional en vez de imponer aranceles con la mentalidad de ganar una guerra comercial a toda costa, asevera en un artículo editorial el Diario del Pueblo, periódico del Partido Comunista chino.

"Parece que algunas personas en EE.UU. están agitando la vara arancelaria para fortalecer su llamada 'ventaja competitiva industrial'", señaló el sábado ese medio oficial, según cita Reuters. "Ellos no consideran la opinión pública, no consideran las condiciones nacionales y no toman en cuenta el orden económico internacional", añade.

El periódico aborda los nuevos aranceles sobre mercancías chinas valorados en unos 300.000 millones de dólares anuales que podrían ser impuestos por la Administración Trump a pesar del descontento de la misma industria estadounidense. El diario ha urgido a cancelar estas barreras comerciales en pro de un "diálogo equitativo" entre las partes.

"Básicamente no pueden ganar"

Previo el encuentro bilateral de la próxima semana entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. ha escuchado durante siete días de audiencias públicas las preocupaciones de los posibles afectados, una abrumadora parte de ellos en contra de los aranceles, según anticipó The Washington Post.

Sin embargo, desde China lamentan que muy posiblemente sus clamores serán ignorados por los máximos responsables de las políticas comerciales. "Ellos solo quieren el reconocimiento como 'ganadores' pero no pueden entender el hecho de que básicamente no pueden ganar", acota el Diario del Pueblo.

Entre los grupos que se han pronunciado en contra de estas nuevas tarifas arancelarias se cuenta el Consejo para Negocios Internacionales de EE.UU. (USCIB, por sus siglas en inglés).

"En lugar de crear más oportunidades para los negocios de EE.UU., los radicales aranceles restringirán las exportaciones de productos, servicios y agricultura, y elevarán los costos para los negocios y consumidores", aseveró el USCIB en uno de los comentarios que se hicieron llegar al Gobierno, según cita Xinhua.

De acuerdo con un estudio económico publicado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, el anterior aumento de las tarifas arancelarias a mercancías chinas por un valor de 200.000 millones de dólares ha costado al año al hogar promedio estadounidense 831 dólares.

